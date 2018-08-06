Не вставляются файлы и картинки во Фрилансе
Renat Akhtyamov:
Прямо в чате с заказчиком
У кого так, прошу подтвердить.
Проблема.
Прямо в чате с заказчиком
У кого так, прошу подтвердить.
У всех так.
Andrey Barinov:И чо делать, как отдать работу человеку?
У всех так.
Renat Akhtyamov:
И чо делать, как отдать работу человеку?
И чо делать, как отдать работу человеку?
я шарил ссылки на дропбокс
Andrey Barinov:ок. А так можно? Т.е. работу так передать?
я шарил ссылки на дропбокс
Renat Akhtyamov:
ок. А так можно? Т.е. работу так передать?
ок. А так можно? Т.е. работу так передать?
В правилах не описано поведение на случай падения сервиса. Поэтому действую по обстоятельствам.
Konstantin Nikitin:
Если с кодом, можно через проекты отдать.
Если с кодом, можно через проекты отдать.
как это сделать?
Но есть в правилах такая фишка:
2. Выкладка файлов производится непосредственно в Заказе в виде вложений в комментариях.// ну хоть бы админы что нибудь написали.... Совет нужен позарез в такой нештатной ситуации
Это не только во фрилансе. В Маркете в переписке с модераторами тоже нифига не вставляется и не прицепляется.
Stanislav Korotky:
Это не только во фрилансе. В Маркете в переписке с модераторами тоже нифига не вставляется и не прицепляется.
Это не только во фрилансе. В Маркете в переписке с модераторами тоже нифига не вставляется и не прицепляется.
Ну все, нет больше свободного места на жестком диске ;)
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Проблема.
Прямо в чате с заказчиком
У кого так, прошу подтвердить или подсказать что нужно нажать.