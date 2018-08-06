Не вставляются файлы и картинки во Фрилансе

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Проблема.

Прямо в чате с заказчиком

У кого так, прошу подтвердить или подсказать что нужно нажать.

 
Renat Akhtyamov:

Проблема.

Прямо в чате с заказчиком

У кого так, прошу подтвердить.

У всех так.

 
Andrey Barinov:

У всех так.

И чо делать, как отдать работу человеку?
 
Renat Akhtyamov:
И чо делать, как отдать работу человеку?

я шарил ссылки на дропбокс

 
Andrey Barinov:

я шарил ссылки на дропбокс

ок. А так можно? Т.е. работу так передать?
 
Renat Akhtyamov:
ок. А так можно? Т.е. работу так передать?

В правилах не описано поведение на случай падения сервиса. Поэтому действую по обстоятельствам.

 
Если с кодом, можно через проекты отдать.
 
Konstantin Nikitin:
Если с кодом, можно через проекты отдать.

как это сделать?

Но есть в правилах такая фишка:

2. Выкладка файлов производится непосредственно в Заказе в виде вложений в комментариях.

// ну хоть бы админы что нибудь написали.... Совет нужен позарез в такой нештатной ситуации
 
Renat Akhtyamov:
как это?
 
Это не только во фрилансе. В Маркете в переписке с модераторами тоже нифига не вставляется и не прицепляется.
 
Stanislav Korotky:
Это не только во фрилансе. В Маркете в переписке с модераторами тоже нифига не вставляется и не прицепляется.

Ну все, нет больше свободного места на жестком диске ;)

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