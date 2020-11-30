Sector & Industry в окне Обзор Рынка

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Доброго дня!

Если на тикере акции в окне Обзор Рынка открыть ее детализированную информацию, то можно увидеть сектор и индустрию к которому она причислена

Вопрос, как можно получить список всех акций и со значениями Industry и Sector? 

#SQ, Technology, Software-Infrastructure

#MSFT, Technology, Software-Infrastructure

и т.д.

В списке доступных колонок самого окна Обзор Рынка их нет 

 
Nikolai Karetnikov:

Доброго дня!

Если на тикере акции в окне Обзор Рынка открыть ее детализированную информацию, то можно увидеть сектор и индустрию к которому она причислена

Вопрос, как можно получить список всех акций и со значениями Industry и Sector? 

#SQ, Technology, Software-Infrastructure

#MSFT, Technology, Software-Infrastructure

и т.д.

В списке доступных колонок самого окна Обзор Рынка их нет 

к брокеру обратись, это они там пишу все это

 
Nikolai Karetnikov:

Доброго дня!

Если на тикере акции в окне Обзор Рынка открыть ее детализированную информацию, то можно увидеть сектор и индустрию к которому она причислена

Вопрос, как можно получить список всех акций и со значениями Industry и Sector? 

#SQ, Technology, Software-Infrastructure

#MSFT, Technology, Software-Infrastructure

и т.д.

В списке доступных колонок самого окна Обзор Рынка их нет 

функция 

SymbolInfoString



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