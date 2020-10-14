Не могу подцепить ресурс
Evgenii Derepenko:
Приветствую всех! Подскажите в чем может быть ошибка.
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Вставляйте код правильно. Пока будете вставлять - прочитайте справку как нужно прописывать путь ( iCustom )
Документация по MQL5: Технические индикаторы / iCustom
- www.mql5.com
[in] Имя пользовательского индикатора. Если перед именем указан обратный слеш '\', то EX5-файл индикатора ищется относительно корневой директории индикаторов MQL5. Таким образом при вызове FirstIndicator"...) индикатор будет загружаться как MQL5\FirstIndicator.ex5. Если по этому пути файла не окажется, то возникнет ошибка 4802...
Evgenii Derepenko:
При чем здесь iCustom, если ошибка в подключение ресурса?
Потому что когда Вы ленитесь показать весть код, приходится что-то выдумывать, чтобы заставить Вас вставить код. Здесь технический форум - нет кода - нет помощи.
Пример кода получения хендла индикатора из ресурса:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 1.mq5 | //| Copyright © 2020, Vladimir Karputov | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2020, Vladimir Karputov" #property version "1.00" #resource "\\Indicators\\MyInd\\Fractals\\Fractals Corridor Breakdown.ex5" int handle_ind; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- handle_ind=iCustom(_Symbol,_Period,"::Indicators\\MyInd\\Fractals\\Fractals Corridor Breakdown.ex5"); if(handle_ind==INVALID_HANDLE) { Print("Expert: iCustom call: Error code=",GetLastError()); return(INIT_FAILED); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+
может получится так ?
int OnInit() { //--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"MY\\MovingAverage_mod");
SanAlex:
может получится так ?
Нет, человеку нужно именно через ресурс.
Vladimir Karputov:
Нет, человеку нужно именно через ресурс.
Вы уже показали - только путь правильно надо вписать
#resource "\\Indicators\\MyInd\\Fractals\\Fractals Corridor Breakdown.ex5"
у него наверное будет так
#resource "MY\\MovingAverage_mod.ex5"
Все понял, это был советник Moving Average, а не индикатор, поэтому была ошибка типов )
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Приветствую всех! Подскажите в чем может быть ошибка.