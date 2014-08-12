Советники: e-CloseByTime

e-CloseByTime:

Советник закрывает позиции, удаляет ордера и закрывает терминал в заданное время.

Но в том-то и суть, что он закрывает не сегодня, а завтра или послезавтра, или в другой день, к примеру, в пятницу. В советнике e-CloseByTime вы можете задать произвольные дату и время закрытия позиций. Кроме того, есть возможность отфильтровать позиции по символу, по типу и по магику.

Автор: Svetlana Kavyrshina

 
Здравствуйте уважаемый а подскажите пожалуйста что  то не запускается будьте так добры__)))
SERGO-1966:
Здравствуйте уважаемый а подскажите пожалуйста что  то не запускается будьте так добры__)))

Код рабочий, скачайте, запустите, откроется MetaEditor, сначала  "Компилировать" и затем "F4"(или "Вызов торгового терминала"). Удачи.

 

