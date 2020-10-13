Индикатор с коробкой
Привет ребята,
Я хотел бы усомниться. Есть ли какой-нибудь бесплатный код индикатора, который отображает поле, подобное изображенному на прикрепленном изображении?
Я хотел бы знать, как запрограммировано отображение индикатора, чтобы я мог применить его к своей стратегии, и индикатор таким образом подает сигнал.
Я много искал, но ничего подобного не нашел. Если кто-то знает и может помочь, я ценю это.
Файлы:
box.png 12 kb
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