Ну я же не настолько нуб)))
IE попробуйте обновить до 8 или выше. В роутере для проверки фильтры по TCP/UDP отключите полностью (не помню где, попадался приоритет на группу).
ps для начала без авторизаций должен появиться маркет.
В логах видно, что дело не в авторизации, а нет даже возможности соединиться с сайтами.
Решения:
Кстати, терминал пишет в журнал сообщение, если нужно обновить IE.
Дело не в роутере.
На сайте у человека авторизация проходит... а вот в MT нет...
Каким браузером пользуетесь чтобы на сайте авторизацию пройти? Хром, Мозилла, IE ?
Попробуйте использовать IE (насколько я знаю MT4 использует именно движок IE) и авторизироваться на сайте.
Возможно что-то блокирует 443 порт...
На сайте авторизация проходит и на IE тоже (обновляю всегда)
Прокси не использую
Пинг до сайта не проходит
Вечером проверю подключение напрямую.
Роутер RT-N56U
Порт в роутере перебрасывал, эффект не дало
С уважением