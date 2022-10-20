Подключение к mql5 - страница 2

Ну я же не настолько нуб)))
Остаётся разобраться с настройками роутера. У меня больше идей нет.
 
Кстати, терминал пишет в журнал сообщение, если нужно обновить IE.
 

В логах видно, что дело не в авторизации, а нет даже возможности соединиться с сайтами.

Решения:

  • в IE пропишите правильный прокси сервер, если прокси используется или
  • в терминале пропишите прокси сервер, если он используется или
  • в терминале уберите настройки прокси сервера, если прокси в реальности не используется или
  • проверьте работоспособность локального DNS командой ping www.mql5.com, если IP адрес не определится, значит проблема в DNS.

 
Подключи шнурок от Уфанет-а к себе в комп напрямую и проверь все ли работает.
У меня дома уфанет и роутер Asus. Все работает.
 

Дело не в роутере.

На сайте у человека авторизация проходит... а вот в MT нет...

Каким браузером пользуетесь чтобы на сайте авторизацию пройти? Хром, Мозилла, IE ?

Попробуйте использовать IE (насколько я знаю MT4 использует именно движок IE) и авторизироваться на сайте.

Возможно что-то блокирует 443 порт... 

 

На сайте авторизация проходит и на IE тоже (обновляю всегда)

Прокси не использую

Пинг до сайта не проходит

Вечером проверю подключение напрямую.

Роутер RT-N56U

Порт в роутере перебрасывал, эффект не дало


