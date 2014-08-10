Поиск по содержимому файлов *.mqh и *.mq5 - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так в том-то и дело, что "должно".
Может перезагрузиться надо?
Может перезагрузиться надо?
Проверил на компьютере - без перезагрузки, но там работа из под администратора. Просто указал для расширений *.mqh и *.mq5 переключатель в "Индексировать свойства и содержимое файлов" - всё отлично ищется.
Думаю всё дело в учётной записи. На ноуте работа из-под обычного пользователя - вероятно индексирование из-за этого работает некорректно.
Проверил на компьютере - без перезагрузки, но там работа из под администратора. Просто указал для расширений *.mqh и *.mq5 переключатель в "Индексировать свойства и содержимое файлов" - всё отлично ищется.
Думаю всё дело в учётной записи. На ноуте работа из-под обычного пользователя - вероятно индексирование из-за этого работает некорректно.
Права к папке с содержимым для поиска надо глянуть.
Сравнил несколько папок - все разрешения для СИСТЕМА и администраторов есть. Вылечил поиск так удалением из индекса абсолютно всех папок:
Поиск по содержимому файлов наконец-то заработал
Сравнил несколько папок - все разрешения для СИСТЕМА и администраторов есть. Вылечил поиск так удалением из индекса абсолютно всех папок:
Поиск по содержимому файлов наконец-то заработал
Вы выше писали "На ноуте работа из-под обычного пользователя". Ему надо разрешения проверить.
Ну, заработало, и хорошо. Видимо, переиндексировало с новыми настройками.
ps это что, у меня вчера офис мозг выносил. Запускаю любую программу, где есть проверка орфографии (Word, OneNote, включая ABBYY Lingvo) - эта самая проверка запускается, говорит, что всё проверила, с спрашивает, что делать дальше, но на ответ не реагирует и окно (модальное) закрыть не даёт, программу можно убить только в диспетчере задач. Убил вечер на чистку и проверку системы, так и не нашел концов. Событие 300 в логах - а что, откуда...
Вроде вылечил восстановлением офиса, но что это было. Полнолуние, так его.