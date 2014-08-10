Поиск по содержимому файлов *.mqh и *.mq5

Как заставить Windows производить поиск по содержимому файлов *.mqh и *.mq5?

Встроенный поиск Windows 8 внутри этих файлов не производит поиска. Ведь файлы *.mqh и *.mq5 в принципе текстовые, значит и поиск по их содержимому должен работать. 

Есть идеи? 

 

Измените настройки индексирования для этих файлов

А вообще я виндовым поиском пользовался хз когда. Ищу в тотал коммандере. Или прямо в метаедиторе, через Ctrl+Shift+F

 
Измените настройки индексирования для этих файлов

Сделал. 

Всё равно, не ищет 

 
Измените настройки индексирования для этих файлов

А вообще я виндовым поиском пользовался хз когда. Ищу в тотал коммандере. Или прямо в метаедиторе, через Ctrl+Shift+F

В редакторе понятно ищет, у меня такая вот задача: к примеру найти включение слова "OnInit" в директории с файлами .mqh и *.mq5. 

Попробую TC. 

 
Всё равно, не ищет 

Странно, должно. Хотя может не сразу, тут уже хз.
 
Странно, должно. Хотя может не сразу, тут уже хз.

Так в том-то и дело, что "должно". Внутри  текстовых и офисных файлах ищет "моменто море" - моментально.

 

Используйте штатные функции редактора:


 
Используйте штатные функции редактора:


Спасибо! 
 
Сделал. 

 

Всё равно, не ищет 

Там "только свойства" и выбрано. Переключите на "... и содержимое".
 
Там "только свойства" и выбрано. Переключите на "... и содержимое".

Я для файлов *.mqh и *.mq5 поставил переключатель в "Индексировать свойства и содержимое файлов" и поэтому напротив расширений данных файлов (на картинке подчеркнуто) стала надпись "Фильтр обычного текста".

Ну и пусть не работает поиск в Windows - Renat указал на встроенный поиск по файлам в MetaEditore. 

 
Так в том-то и дело, что "должно". Внутри  текстовых и офисных файлах ищет "моменто море" - моментально.

Мементо мори - помни о смерти... это дело удобства, я за TotalCommander 

