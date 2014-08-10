Поиск по содержимому файлов *.mqh и *.mq5
Измените настройки индексирования для этих файлов
А вообще я виндовым поиском пользовался хз когда. Ищу в тотал коммандере. Или прямо в метаедиторе, через Ctrl+Shift+F
Сделал.
Всё равно, не ищет
В редакторе понятно ищет, у меня такая вот задача: к примеру найти включение слова "OnInit" в директории с файлами .mqh и *.mq5.
Попробую TC.
Странно, должно. Хотя может не сразу, тут уже хз.
Так в том-то и дело, что "должно". Внутри текстовых и офисных файлах ищет "моменто море" - моментально.
Используйте штатные функции редактора:
Сделал.
Там "только свойства" и выбрано. Переключите на "... и содержимое".
Я для файлов *.mqh и *.mq5 поставил переключатель в "Индексировать свойства и содержимое файлов" и поэтому напротив расширений данных файлов (на картинке подчеркнуто) стала надпись "Фильтр обычного текста".
Ну и пусть не работает поиск в Windows - Renat указал на встроенный поиск по файлам в MetaEditore.
Мементо мори - помни о смерти... это дело удобства, я за TotalCommander
Как заставить Windows производить поиск по содержимому файлов *.mqh и *.mq5?
Встроенный поиск Windows 8 внутри этих файлов не производит поиска. Ведь файлы *.mqh и *.mq5 в принципе текстовые, значит и поиск по их содержимому должен работать.
Есть идеи?