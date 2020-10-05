Предложение добавить поле ввода Text Area
Да, нужная вещь. Анатолий хорошо реализовал его на канвасе. Тоже сделаю.
Vladimir Pastushak:Посмотрите в поиске "многострочное поле ввода". Найдете статью в которой есть рабочее решение.
На текущий момент для многих задач нужно иметь функционал по аналогии TextArea
Просто поля ограниченного длинной уже не хватает.
Прошу рассмотреть вариант добавления в Mql многострочного поля ввода.
Вот такое поле.
А вот статья: https://www.mql5.com/ru/articles/3173
Вы упускаете торговые возможности:
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На текущий момент для многих задач нужно иметь функционал по аналогии TextArea
Просто поля ограниченного длинной уже не хватает.
Прошу рассмотреть вариант добавления в Mql многострочного поля ввода.