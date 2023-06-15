На счете сигнала не начисляются свопы

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Добрый день!

К моему сигналу есть замечание: "На счете сигнала не начисляются свопы".

Можно ли пересмотреть это и исправить так как свопы начисляются, это видно исходя из закрытых и открытых сделок?

Файлы:
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Screenshot.jpg  422 kb
 
аналогичная ситуация, но видимо "пересматривать здесь некому 
 
Sergey Fateev:
аналогичная ситуация, но видимо "пересматривать здесь некому 

На вашем сигнале https://www.mql5.com/ru/signals/866938 найдены такие торговые операции без свопов

 
MetaQuotes:

На вашем сигнале https://www.mql5.com/ru/signals/866938 найдены такие торговые операции без свопов

Спасибо за ответ, приятно удивлен оперативностью. Данные торговые операции не без свопов, а с нулевым свопом и только  в сторону bay (например по инструменту NZDUSD). Все это зависит от условий брокера и в любой момент все может изменится в любую сторону, но это не значит что свопы не начисляются.

Файлы:
2021-01-22_17-36-22.png  6 kb
 
MetaQuotes:

На вашем сигнале https://www.mql5.com/ru/signals/866938 найдены такие торговые операции без свопов

Странная логика. Своп же действительно может быть нулевым.

Разве что в качестве попытки противодействию рисованным сделкам. Но тогда нужны более кардинальные меры, а не предупреждение.

 
Andrey Khatimlianskii:

Странная логика. Своп же действительно может быть нулевым.


У подписчика своп может быть ненулевым. И позиция может висеть неделями, пожирая счет. Были такие случаи.

Поэтому и ввели такое предупреждение, чтобы "тепличные" условия на счете Сигнала не приводили к потерям на счетах подписчиков.

 
MetaQuotes:

У подписчика своп может быть ненулевым. И позиция может висеть неделями, пожирая счет. Были такие случаи.

Поэтому и ввели такое предупреждение, чтобы "тепличные" условия на счете Сигнала не приводили к потерям на счетах подписчиков.

Защита подписчиков - это похвально.

Но по другим сделкам же начисляются свопы на этом счету?

Если это рисованные сделки, то защищать подписчиков нужно более кардинальными способами. А если нет, то предупреждение лишнее.

 

У меня ситуация аналогичная.

Свопы начисляются, при этом такое же сообщение. 

Какое-то разногласие получается. Статистика фиксирует одни данные, а сервис выдаёт другие. 

 
MetaQuotes:

У подписчика своп может быть ненулевым. И позиция может висеть неделями, пожирая счет. Были такие случаи.

Поэтому и ввели такое предупреждение, чтобы "тепличные" условия на счете Сигнала не приводили к потерям на счетах подписчиков.

У меня на счете нулевой своп только по некоторым инструментам , а не вообще на счете, что не является "тепличными" условиями и тем более "рисованными" сделками. Вдруг кто не знает, есть еще и положительные свопы, страшно представить какое предупреждение будет висеть. Если серьезно, то я хочу сказать только одно, что мой счет не является без своповым, что доказывают другие сделки, которые можно увидеть в истории.

 
Sergey Fateev:

У меня на счете нулевой своп только по некоторым инструментам , а не вообще на счете, что не является "тепличными" условиями и тем более "рисованными" сделками. Вдруг кто не знает, есть еще и положительные свопы, страшно представить какое предупреждение будет висеть. Если серьезно, то я хочу сказать только одно, что мой счет не является без своповым, что доказывают другие сделки, которые можно увидеть в истории.

О предупреждении я бы тоже не переживал. Вряд ли его кто-то видит.

 
Vladimir Dobrov:

У меня ситуация аналогичная.

Свопы начисляются, при этом такое же сообщение. 

Какое-то разногласие получается. Статистика фиксирует одни данные, а сервис выдаёт другие. 

В вашем случае действительно была ошибка. Внесем правки и пересчитаем сигнал.

Спасибо за сообщение

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