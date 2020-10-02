Спам на mql!

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Есть такой пункт в регламенте MQL5. Что за Спам можно получить бан! 

Но нет никакого разъяснения (я не нашел по крайней мере), что есть СПАМ!

1. Отсылка в личку коммерческих приложений?

2. Частый постинг в ленту (если да! то как часто можно постить)

Хотелось бы получить более подробное объяснение от MQL!

И вообще при регистрации продавцом! Неплохо было бы получать на почту некую памятку! Чего делать нельзя!

 
Evgenii Golovanets:

2. Частый постинг в ленту (если да! то как часто можно постить)

Это личная страница автора. Сколько хочет, столько и постит. А у друзей есть функция "Скрыть сообщения от данного пользователя". Никаких нарушений нет. Кроме того, спам – это реклама, навязывающая свои продукты и услуги в нарушение правил и конкуренции. 

 
Ivan Butko:

Это личная страница автора. Сколько хочет, столько и постит. А у друзей есть функция "Скрыть сообщения от данного пользователя". Никаких нарушений нет. Кроме того, спам – это реклама, навязывающая свои продукты и услуги в нарушение правил и конкуренции. 

спам – это реклама, навязывающая свои продукты и услуги в нарушение правил и конкуренции

Где навязывающая? 

Есть лента и личка! Если в ленте можно, остается только личка!?

 
Evgenii Golovanets:
спам – это реклама, навязывающая свои продукты и услуги в нарушение правил и конкуренции

Где навязывающая? 

Есть лента и личка! Если в ленте можно, остается только личка!?

Лента – это баннер, что висит на улице. Он никому не мешает, ничего не навязывает. То есть, у тебя нет мотивации просматривать их. А когда тебе звонят в дверь, тебя вынуждают ответить на это действие. Когда тебе звонят на телефон, тебя вынуждают ответить на звонок. Когда тебе пришло в личку сообщение – тебя вынуждают проверить. И, если в этот момент тебе предлагают продукт, то это навязчивая реклама. 

Другой признак – это личное пространство и согласие на рекламу. Если ты не давал согласие, а тебе в личное пространство суют рекламу, то это спам. 
 
Evgenii Golovanets:
спам – это реклама, навязывающая свои продукты и услуги в нарушение правил и конкуренции

Где навязывающая? 

Есть лента и личка! Если в ленте можно, остается только личка!?

Чем чаще сыпется реклама продуктов и сигналов в ленте - тем больше шансов вылететь с ленты у "друзей"

У меня есть немного друзей, читаю что постят, иногда интересное, но было несколько недалёких, которые по 3-5 раз на день рекламировали в ленте свой хлам - нажал на волшебную кнопку.


Если все "друзья" на неё нажмут, то никто не увидит совсем ничего, даже если там будет что-то реально интересное, по итогу и смысла в постинге не будет из-за дурной головы.

Лентой нужно пользоваться разумно, а не бездумно думая что это увеличит продажи.

 
Ivan Butko:
Лента – это баннер, что висит на улице. Он никому не мешает, ничего не навязывает. То есть, у тебя нет мотивации просматривать их. А когда тебе звонят в дверь, тебя вынуждают ответить на это действие. Когда тебе звонят на телефон, тебя вынуждают ответить на звонок. Когда тебе пришло в личку сообщение – тебя вынуждают проверить. И, если в этот момент тебе предлагают продукт, то это навязчивая реклама. 

Другой признак – это личное пространство и согласие на рекламу. Если ты не давал согласие, а тебе в личное пространство суют рекламу, то это спам. 

оке! ну вот уже яснее!)

 

***

 
Mihail Marchukajtes #:
К сожалению ВСЕ подобные графики далеко не панацея для заработка потому как имеют один настроечный параметр (размер кубика) который плавает с течением времени, так что тут рыбы нет увы :-(

Категорически согласен с Вами. Поэтому изначально стояла задача максимального ухода от субъективности процесса. Т.е. сделать и "управляемый параметр" объективным. Зависящим, к примеру, от текущей рыночной обстановки. На картинке РИ с нарезкой RANGE с адаптивными размахом.


Файлы:
range001.png  128 kb
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