Спам на mql!
2. Частый постинг в ленту (если да! то как часто можно постить)
Это личная страница автора. Сколько хочет, столько и постит. А у друзей есть функция "Скрыть сообщения от данного пользователя". Никаких нарушений нет. Кроме того, спам – это реклама, навязывающая свои продукты и услуги в нарушение правил и конкуренции.
Это личная страница автора. Сколько хочет, столько и постит. А у друзей есть функция "Скрыть сообщения от данного пользователя". Никаких нарушений нет. Кроме того, спам – это реклама, навязывающая свои продукты и услуги в нарушение правил и конкуренции.
Где навязывающая?
Есть лента и личка! Если в ленте можно, остается только личка!?
спам – это реклама, навязывающая свои продукты и услуги в нарушение правил и конкуренции
Где навязывающая?
Есть лента и личка! Если в ленте можно, остается только личка!?
Другой признак – это личное пространство и согласие на рекламу. Если ты не давал согласие, а тебе в личное пространство суют рекламу, то это спам.
спам – это реклама, навязывающая свои продукты и услуги в нарушение правил и конкуренции
Где навязывающая?
Есть лента и личка! Если в ленте можно, остается только личка!?
Чем чаще сыпется реклама продуктов и сигналов в ленте - тем больше шансов вылететь с ленты у "друзей"
У меня есть немного друзей, читаю что постят, иногда интересное, но было несколько недалёких, которые по 3-5 раз на день рекламировали в ленте свой хлам - нажал на волшебную кнопку.
Если все "друзья" на неё нажмут, то никто не увидит совсем ничего, даже если там будет что-то реально интересное, по итогу и смысла в постинге не будет из-за дурной головы.
Лентой нужно пользоваться разумно, а не бездумно думая что это увеличит продажи.
Лента – это баннер, что висит на улице. Он никому не мешает, ничего не навязывает. То есть, у тебя нет мотивации просматривать их. А когда тебе звонят в дверь, тебя вынуждают ответить на это действие. Когда тебе звонят на телефон, тебя вынуждают ответить на звонок. Когда тебе пришло в личку сообщение – тебя вынуждают проверить. И, если в этот момент тебе предлагают продукт, то это навязчивая реклама.
Другой признак – это личное пространство и согласие на рекламу. Если ты не давал согласие, а тебе в личное пространство суют рекламу, то это спам.
оке! ну вот уже яснее!)
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К сожалению ВСЕ подобные графики далеко не панацея для заработка потому как имеют один настроечный параметр (размер кубика) который плавает с течением времени, так что тут рыбы нет увы :-(
Категорически согласен с Вами. Поэтому изначально стояла задача максимального ухода от субъективности процесса. Т.е. сделать и "управляемый параметр" объективным. Зависящим, к примеру, от текущей рыночной обстановки. На картинке РИ с нарезкой RANGE с адаптивными размахом.
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Есть такой пункт в регламенте MQL5. Что за Спам можно получить бан!
Но нет никакого разъяснения (я не нашел по крайней мере), что есть СПАМ!
1. Отсылка в личку коммерческих приложений?
2. Частый постинг в ленту (если да! то как часто можно постить)
Хотелось бы получить более подробное объяснение от MQL!
И вообще при регистрации продавцом! Неплохо было бы получать на почту некую памятку! Чего делать нельзя!