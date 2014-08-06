Сообщения в ленте. Сигнал не доступен.

Только что начали появляться записи и продолжают, что у вас там происходит. У меня вообще написали, что Опубликовал MetaTrader 5 сигнал"Test" недоступен. Этот мой сигнал "тест" был давно и я про него забыл и почему именно он, у меня таких было несколько.


 

Zeleniy:

Только что начали появляться записи

...

Ага, меня тож завалило...
 

И вот еще у меня появилось. Я писал выше, что этот сигнал очень старый и давно отключен.


 

неужели админы сделали доброе дело, и потенциальных мошенников выведут на чистую воду... :)

 
sergeev:

неужели админы сделали доброе дело, и потенциальных мошенников выведут на чистую воду... :)

В смысле? это что то нежданное о чем я не знаю или в мой адрес? =))
 
Уже исправили и убрали за собой. Приносим извинения за случившееся.
 
Zeleniy:
В смысле? это что то нежданное о чем я не знаю или в мой адрес? =))
Да-да, за тобой. Глянь за дверью - уже пришли :)))))
 
artmedia70:
Да-да, за тобой. Глянь за дверью - уже пришли :)))))

Даааа!! Это были они, я их увидел в глазок, слава богу дверь не открыл. Вот фото с регистратора глазка.



 
marsel:
Уже исправили и убрали за собой. Приносим извинения за случившееся.

а вот жаль.  тут наоборот надо двигаться в этом направлении.

всех сливаторов публично показывать, иначе будет как это:



 
sergeev:

а вот жаль.  тут наоборот надо двигаться в этом направлении.

всех сливаторов публично показывать, иначе будет как это:



Ну тут спорный вопрос. Если коментатор сам пишет когда и зачем он делал не те покупки, то почему он сам не торгует, а подписывается.  Я вообще считаю тут философский вопрос. сливаторов не надо блокировать, в правилах же написано при подключении к сигналу, что могут все потерять. Нужно блокировать те сигналы которые за месяц делают более 100% примерно так сказать. А в том случае человек уже знал, что он сливает.
 

я что то сказал про блокировку?

я говорю, что нельзя скрывать из истории слившиеся счета провайдера. создавая иллюзию очередного нового с чистого листа торговли.

