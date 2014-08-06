Сообщения в ленте. Сигнал не доступен.
Zeleniy:Ага, меня тож завалило...
Только что начали появляться записи
...
неужели админы сделали доброе дело, и потенциальных мошенников выведут на чистую воду... :)
sergeev:В смысле? это что то нежданное о чем я не знаю или в мой адрес? =))
неужели админы сделали доброе дело, и потенциальных мошенников выведут на чистую воду... :)
Уже исправили и убрали за собой. Приносим извинения за случившееся.
Zeleniy:Да-да, за тобой. Глянь за дверью - уже пришли :)))))
В смысле? это что то нежданное о чем я не знаю или в мой адрес? =))
В смысле? это что то нежданное о чем я не знаю или в мой адрес? =))
artmedia70:
Да-да, за тобой. Глянь за дверью - уже пришли :)))))
Да-да, за тобой. Глянь за дверью - уже пришли :)))))
Даааа!! Это были они, я их увидел в глазок, слава богу дверь не открыл. Вот фото с регистратора глазка.
sergeev:Ну тут спорный вопрос. Если коментатор сам пишет когда и зачем он делал не те покупки, то почему он сам не торгует, а подписывается. Я вообще считаю тут философский вопрос. сливаторов не надо блокировать, в правилах же написано при подключении к сигналу, что могут все потерять. Нужно блокировать те сигналы которые за месяц делают более 100% примерно так сказать. А в том случае человек уже знал, что он сливает.
а вот жаль. тут наоборот надо двигаться в этом направлении.
всех сливаторов публично показывать, иначе будет как это:
я что то сказал про блокировку?
я говорю, что нельзя скрывать из истории слившиеся счета провайдера. создавая иллюзию очередного нового с чистого листа торговли.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Только что начали появляться записи и продолжают, что у вас там происходит. У меня вообще написали, что Опубликовал MetaTrader 5 сигнал"Test" недоступен. Этот мой сигнал "тест" был давно и я про него забыл и почему именно он, у меня таких было несколько.