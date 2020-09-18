История значений осцилятора
intercool:
Имеется советник на основе индикатора осциллятора. Осциллятор каждый бар формирует определённое значение (число).
Спасибо !
Всем добрый день.
Имеется советник на основе индикатора осциллятора. Осциллятор каждый бар формирует определённое значение (число).
Нужно сравнивать текущее и предъидущее (за прошлый бар) значение осциллятора.
Вопрос , как (куда) сохранить и как потом вытащить и использовать предъидущее значение осциллятора , чтобы сравнить с текущим.
Спасибо !
Покажите это кодом, что вы делаете.
intercool:
Задачка сравниавть крайнее и текущее значение EWO
double EWO=iCustom(Symbol(),0,"Elliott Wave Oscillator",0,0);
Задачка сравниавть крайнее и текущее значение EWO
double EWO=iCustom(Symbol(),0,"Elliott Wave Oscillator",0,1);
Спасибо !!! Работает !
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Всем добрый день.
Имеется советник на основе индикатора осциллятора. Осциллятор каждый бар формирует определённое значение (число).
Нужно сравнивать текущее и предъидущее (за прошлый бар) значение осциллятора.
Вопрос , как (куда) сохранить и как потом вытащить и использовать предъидущее значение осциллятора , чтобы сравнить с текущим.
Спасибо !