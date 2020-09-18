История значений осцилятора

Новый комментарий
 

Всем добрый день.

Имеется советник на основе индикатора осциллятора. Осциллятор каждый бар формирует определённое значение (число).

Нужно сравнивать текущее и предъидущее (за прошлый бар) значение осциллятора. 

Вопрос , как (куда) сохранить и как потом вытащить и использовать предъидущее значение осциллятора , чтобы сравнить с текущим.


Спасибо !

 
intercool:

Всем добрый день.

Имеется советник на основе индикатора осциллятора. Осциллятор каждый бар формирует определённое значение (число).

Нужно сравнивать текущее и предъидущее (за прошлый бар) значение осциллятора. 

Вопрос , как (куда) сохранить и как потом вытащить и использовать предъидущее значение осциллятора , чтобы сравнить с текущим.

Спасибо !

Покажите это кодом, что вы делаете.

 

    double EWO=iCustom(Symbol(),0,"Elliott Wave Oscillator",0,0);


Задачка сравнивать крайнее и текущее значение EWO на MQL4




 
intercool:

    double EWO=iCustom(Symbol(),0,"Elliott Wave Oscillator",0,0);


Задачка сравниавть крайнее и текущее значение EWO 

double EWO=iCustom(Symbol(),0,"Elliott Wave Oscillator",0,1);
 
Спасибо !!! Работает !
Новый комментарий