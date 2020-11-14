Уважаемые Программисты не проходите мимо, помогите исправить ошибку! - страница 2

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ElenaVVT:

Спасибо большое Владимир!

В этом случае команду на воспроизведение звука вставлять в код не нужно, воспроизводится сигнал "Алерт" выбранный в терминале. Верно?

Сработает  Alert

Документация по MQL5: Общие функции / Alert
Документация по MQL5: Общие функции / Alert
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[in]  Любые значения, разделенные запятыми. Для разделения выводимой информации на несколько строк можно использовать символ перевода строки "\n" либо "\r\n". Количество параметров не может превышать 64. Массивы нельзя передавать в функцию Alert(). Массивы должны выводиться поэлементно. Данные типа double выводятся с 8 десятичными цифрами после...
 
Всё понятно, всем спасибо, вопрос исчерпано отвечен.
 
acb2012acb:

    Уважаемые Программисты не проходите мимо, помогите исправить ошибку! 

  скрипт не открывается в мт5 


     

Откройте код в редакторе MetaEditor, скомпилируйте код ( ). После этого скрипт будет доступен в терминале MetaTRader 5 в окне "Навигатор".

 

Всем привет! Появился глюк, подскажите пожалуйста в чём проблема и как её решить;

На графике прекрасно работает пользовательский индикатор, но, при прикреплении на этот же график советника работающем на этом же индикаторе картинка отрисованная индикатором исчезает через секунду.

Отдельно они работают прекрасно но вместе на одном окне начинается графический конфликт отрисовки. Как исправить ошибку?

 
вероятно индикатор использует объекты а не буферы. Объекты могут смещаться в невидимую часть экрана. А вообще гадать без кода плохая примета...Говорят стопов нахватаешься .... ;)
 
Dmitiry Ananiev:
вероятно индикатор использует объекты а не буферы. Объекты могут смещаться в невидимую часть экрана. А вообще гадать без кода плохая примета...Говорят стопов нахватаешься .... ;)

Разобрался, нашёл причину. Спасибо)

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