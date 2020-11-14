Уважаемые Программисты не проходите мимо, помогите исправить ошибку! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо большое Владимир!
В этом случае команду на воспроизведение звука вставлять в код не нужно, воспроизводится сигнал "Алерт" выбранный в терминале. Верно?
Сработает Alert
Уважаемые Программисты не проходите мимо, помогите исправить ошибку!
скрипт не открывается в мт5
Откройте код в редакторе MetaEditor, скомпилируйте код ( ). После этого скрипт будет доступен в терминале MetaTRader 5 в окне "Навигатор".
Всем привет! Появился глюк, подскажите пожалуйста в чём проблема и как её решить;
На графике прекрасно работает пользовательский индикатор, но, при прикреплении на этот же график советника работающем на этом же индикаторе картинка отрисованная индикатором исчезает через секунду.
Отдельно они работают прекрасно но вместе на одном окне начинается графический конфликт отрисовки. Как исправить ошибку?
вероятно индикатор использует объекты а не буферы. Объекты могут смещаться в невидимую часть экрана. А вообще гадать без кода плохая примета...Говорят стопов нахватаешься .... ;)
Разобрался, нашёл причину. Спасибо)