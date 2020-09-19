Расхождения результатов тестов с реальным рынком (FORTS) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А тот факт, что вопрос о фьючерсах это не считается? Главное пропиарить «начинается на а»?
Да нет. Я просто делюсь своими знаниями и опытом приобретенными за 12 лет работы. Фьючерсов в МТ5 нет, есть CFD контракты. Это не совсем одно и то же.
Да нет. Я просто делюсь своими знаниями и опытом приобретенными за 12 лет работы. Фьючерсов в МТ5 нет, есть CFD контракты. Это не совсем одно и то же.
Фьючерсы есть и акции тоже есть, если использовать биржевого брокера. Cfd не биржа. А тема про фортс, это срочная секция биржи.
Да нет. Я просто делюсь своими знаниями и опытом приобретенными за 12 лет работы. Фьючерсов в МТ5 нет, есть CFD контракты. Это не совсем одно и то же.
Ну за 12-то лет можно было уже побольше выучить.
Фьючерсы есть и акции тоже есть, если использовать биржевого брокера. Cfd не биржа. А тема про фортс, это срочная секция биржи.
Ну за 12-то лет можно было уже побольше выучить.
Озадачили парня ))
Возможно такое расхождение из за того что тестирую на склейке?
Видимо не всё знаете, раз задаёте такие вопросы.
Я же вам написал ранее, тестер не умеет биржевое исполнение.
Вы понимаете разницу, между биржевым исполнением и ритейл-форекс исполнением?
И я все знаю про кухни и про брокеров, про форекс и про биржу.
Прям все знаете. Мое почтение!