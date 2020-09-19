Расхождения результатов тестов с реальным рынком (FORTS) - страница 2

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Alexey Viktorov:

А тот факт, что вопрос о фьючерсах это не считается? Главное пропиарить «начинается на а»?

Да нет. Я просто делюсь своими знаниями и опытом приобретенными за 12 лет работы. Фьючерсов в МТ5 нет, есть CFD контракты. Это не совсем одно и то же.


 
Luchezar Shalomaev:

Да нет. Я просто делюсь своими знаниями и опытом приобретенными за 12 лет работы. Фьючерсов в МТ5 нет, есть CFD контракты. Это не совсем одно и то же.


Фьючерсы есть и акции тоже есть, если использовать биржевого брокера. Cfd не биржа. А тема про фортс, это срочная секция биржи.


 
Luchezar Shalomaev:

Да нет. Я просто делюсь своими знаниями и опытом приобретенными за 12 лет работы. Фьючерсов в МТ5 нет, есть CFD контракты. Это не совсем одно и то же.

Ну за 12-то лет можно было уже побольше выучить.


 
Maxim Romanov:

Фьючерсы есть и акции тоже есть, если использовать биржевого брокера. Cfd не биржа. А тема про фортс, это срочная секция биржи.

Alexey Viktorov:

Ну за 12-то лет можно было уже побольше выучить.

Озадачили парня ))

 
Возможно такое расхождение из за того что тестирую на склейке?
 
И я все знаю про кухни и про брокеров, про форекс и про биржу, я торгую на мосбирже через МТ5, сейчас такая возможность есть.
 
Motylkov Andrey:
Возможно такое расхождение из за того что тестирую на склейке?

Видимо не всё знаете, раз задаёте такие вопросы.
Я же вам написал ранее, тестер не умеет биржевое исполнение.
Вы понимаете разницу, между биржевым исполнением и ритейл-форекс исполнением?

 
Motylkov Andrey:
И я все знаю про кухни и про брокеров, про форекс и про биржу.

Прям все знаете. Мое почтение! 

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