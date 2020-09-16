Сигнал демо не отображается в МТ4
Oleksandr Krivokhizha:
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Не нахожу свой сигнал в МТ4
Используйте поле поиска в терминале (справа вверху).
Значит - рано еще.
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Пропали проценты доходности на сигнале МТ5
Marsel, 2019.04.03 07:44
Не буду повторяться:
Sergey Golubev:
Значит - рано еще.
Я кидал ссылку на скрин, но ее почему то нету.
Вот скрин.
Vladimir Karputov:
Используйте поле поиска в терминале (справа вверху).
Попробовал. Нету.
А так можно было? :-)
И все же, к кому обратится?
Почему не видно сигнал в МТ4.
Уважаемые господа метаквоты, исправьте!
(У меня на подходе сигналы с реала.)
- Или действительно еще рано (на странице сигнала висит уведомление - "Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными"),
- или в названии сигнала все дело (звучит как название брокера и поэтому не ищется),
- или буквы вперемешку латиница-кириллица,
- или название сигнала меняли ...
- или в МТ4 поменялся рейтинг отображения поиска бесплатных сигналов в форме поиска (что вряд ли) ...
Sergey Golubev:
- Или действительно еще рано (на странице сигнала висит уведомление - "Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными"),
- или в названии сигнала все дело (звучит как название брокера и поэтому не ищется),
- или буквы вперемешку латиница-кириллица,
- или название сигнала меняли ...
- или в МТ4 поменялся рейтинг отображения поиска бесплатных сигналов в форме поиска (что вряд ли) ...
Спасибо!
Подождем.
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Не нахожу свой сигнал в МТ4