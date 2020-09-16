Сигнал демо не отображается в МТ4

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Не нахожу свой сигнал в МТ4

 
Oleksandr Krivokhizha:
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Не нахожу свой сигнал в МТ4

Используйте поле поиска в терминале (справа вверху).

 
Sergey Golubev:

Значит - рано еще.


Я кидал ссылку на скрин, но ее почему то нету.

Вот скрин.


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Vladimir Karputov:

Используйте поле поиска в терминале (справа вверху).

Попробовал. Нету.

 
А так можно было? :-)
 

И все же, к кому обратится?

Почему не видно сигнал в МТ4.

Уважаемые господа метаквоты, исправьте!


(У меня на подходе сигналы с реала.)

 
  • Или действительно еще рано (на странице сигнала висит уведомление - "Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными"),
  • или в названии сигнала все дело (звучит как название брокера и поэтому не ищется),
  • или буквы вперемешку латиница-кириллица,
  • или название сигнала меняли ...
  • или в МТ4 поменялся рейтинг отображения поиска бесплатных сигналов в форме поиска (что вряд ли) ...
 
Sergey Golubev:
  • Или действительно еще рано (на странице сигнала висит уведомление - "Счет открыт совсем недавно и поэтому результаты могут быть случайными"),
  • или в названии сигнала все дело (звучит как название брокера и поэтому не ищется),
  • или буквы вперемешку латиница-кириллица,
  • или название сигнала меняли ...
  • или в МТ4 поменялся рейтинг отображения поиска бесплатных сигналов в форме поиска (что вряд ли) ...

Спасибо!

Подождем.

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