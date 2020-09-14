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И чего это было ?
Сила гор!
https://www.mql5.com/ru/forum/3457/page4760#comment_18268320
Вроде починили :) И чего это было ?
У одного пользователя пока не починили (интересно, как он вообще на форуме пост сделал ..) - https://www.mql5.com/en/users/fazel.hosini
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Problem after uploading a new product...
Seyedfazel Hosseini, 2020.09.14 12:46
I can not open my profile...
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