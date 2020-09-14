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Вроде починили :) И чего это было ?
[Удален]  
Walerij75:
И чего это было ?

Сила гор!

https://www.mql5.com/ru/forum/3457/page4760#comment_18268320


Интересное и Юмор
Интересное и Юмор
  • 2020.09.14
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Walerij75:
Вроде починили :) И чего это было ?

У одного пользователя пока не починили (интересно, как он вообще на форуме пост сделал ..) - https://www.mql5.com/en/users/fazel.hosini

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Problem after uploading a new product...

Seyedfazel Hosseini, 2020.09.14 12:46

I had trouble accessing my account after uploading a new product.

I can not open my profile...

Has this problem ever happened to you?


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