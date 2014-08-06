обновление MetaTester build 975 - страница 2
Мне и самому интересно, что же я ТАКОГО сделал ? А то все экстрасенсы в отпуске.
Не надо ставить агентов другим людям и пытаться маскировать агентов в системе как делают вирусы. Повторю, что вы отлично знаете что вы сделали и почему ваши агенты деинсталлировались.
У нас очень хорошая система самоконтроля агентов с автоматической деинсталляцией и они не позволяют себе работать в подозрительном окружении. На текущий день мы уже вычищались из пары больших ботнетов и постоянно апгрейдим автоматическую защиту.
Никаких ботнетов у меня нет ! Агенты стоят на обычных офисных компах, которые 90% времени тупо простаивают. Файлы убираются подальше с глаз, чтобы не отвечать на бестолковые вопросы юзеров, большинство из которых логин от пароля отличить не могут. В чем проблема ? Я предоставляю ресурсы, вы предоставляете задачи. Если задача решена правильно и в отведенное время - она оплачивается. Какая разница, где у меня что лежит и как называется ???
Никаких ботнетов у меня нет ! Агенты стоят на обычных офисных компах, которые 90% времени тупо простаивают. Файлы убираются подальше с глаз, чтобы не отвечать на бестолковые вопросы юзеров, большинство из которых логин от пароля отличить не могут. В чем проблема ? Я предоставляю ресурсы, вы предоставляете задачи. Если задача решена правильно и в отведенное время - она оплачивается. Какая разница, где у меня что лежит и как называется ???
Ставьте в нормальные места под нормальными именами и не прячьте их в системе. Ну и нужно иметь полные юридические права на используемое оборудование.
Система защиты автоматическая и натренирована на множестве случаев.
И раз уж речь зашла о вирусах - объясните, почему на метатестер ругается trendmicro и не только ?
Никто не ругается - вот результаты проверки на 54 антивирусах агента 975 билда: https://www.virustotal.com/ru/file/bcc9fdad853b66c26773dd364a3e1b8f67c95b6296870f5e00552c8ab7f274e3/analysis/1407326802/
А вот сам Трендмикро:
Если у какого-то антивируса что-то срабатывает на нашем софте, то это ложная тревога.
Всегда достаточно проверить цифровую подпись у наших EXE/DLL файлов, чтобы быть уверенным в чистоте. Кроме того, все файлы, доставляемые через веб-инсталлеры или системы обновления имеют дополнительную цифровую подпись, защищающую данные при передаче.
Такой путь тоже недопустим "c:\Program Files\metatester\metatester.exe" ?! И куда же теперь можно поставить ???
Хватит цирк тут устраивать.
Еще одна попытка прикинуться шлангом и будет бан.
Какой цирк ? Я задал вполне конкретный вопрос - чем не устраивает такой путь установки: "c:\Program Files\metatester\metatester.exe" ??? Если дело не в пути, то в чем ?
Вот лог:
LI 0 16:34:11.812 Network connected to 1.agents.mql5.com
KR 0 16:34:12.000 Network authorized on 1.agents.mql5.com
NE 0 16:34:12.000 Network 599 bytes of symbols list loaded
KQ 0 16:34:12.000 Tester successfully initialized
HM 0 16:34:12.000 Network 1901 bytes of total initialization data>
OI 0 16:34:12.000 Tester Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz, 2986 MB
EG 0 16:34:12.000 Tester tester agent shutdown
DF 3 16:34:12.109 Network forced to stop and uninstall
OQ 0 16:34:41.891 Network connected to 1.agents.mql5.com
GH 0 16:35:11.844 Network connected to 1.agents.mql5.com
NO 0 16:35:41.860 Network connected to 1.agents.mql5.com
QF 0 16:36:11.876 Network connected to 1.agents.mql5.com
JN 0 16:36:41.876 Network connected to 1.agents.mql5.com
JE 0 16:37:11.876 Network connected to 1.agents.mql5.com
GL 0 16:37:41.892 Network connected to 1.agents.mql5.com
KS 0 16:38:11.908 Network connected to 1.agents.mql5.com
KK 0 16:38:41.923 Network connected to 1.agents.mql5.com
RR 0 16:39:11.924 Network connected to 1.agents.mql5.com
II 0 16:39:41.924 Network connected to 1.agents.mql5.com
NP 0 16:40:11.940 Network connected to 1.agents.mql5.com
KK 0 16:40:12.127 Network authorized on 1.agents.mql5.com
HR 0 16:40:12.127 Network 38240 bytes of group info loaded
JI 0 16:40:12.127 Network 1478 bytes of tester parameters loaded
CM 0 16:40:12.127 Network 17080 bytes of input parameters loaded
HI 0 16:40:12.127 Network 1258 bytes of symbols list loaded
CO 0 16:40:12.127 Tester job 6044445889571850113 received from C>
LI 0 16:40:12.127 Tester file added, 34310 bytes loaded
CS 0 16:40:12.127 Network 7368 bytes of optimized inputs info loa>
IF 0 16:40:12.127 Tester successfully initialized
PR 0 16:40:12.127 Network 71 Kb of total initialization data rece>
OI 0 16:40:12.127 Tester Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz, 2986 MB
IQ 0 16:40:12.127 Tester tester agent shutdown
NF 3 16:40:12.565 Network forced to stop and uninstall
HQ 0 16:40:41.940 Network connected to 1.agents.mql5.com