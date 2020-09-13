Сколько вы тратите на форекс в месяц? - страница 3
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Сейчас почти не трачу - на демо торгую
А зачем? Ты же недавно говорил то легко брать гигантскую прибыль.
А зачем? Ты же недавно говорил то легко брать гигантскую прибыль.
Я никогда не говорил, что легко брать гигантскую прибыль, я спрашивал как её брать.
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Зарабатывать на форексе легко?
webgopnik, 2020.08.12 06:46
Главное - научиться предсказывать курс и можно рубить капусту не вставая с дивана. Сидишь в одних трусах перед компом и зарабатываешь. На ***и подобны сайтах куча счетов есть таких людей.
А вы как думаете?
А никак не реагировать, а торговать, например так:
Вы на ИИС торгуете форекс?
Вы на ИИС торгуете форекс?
Я ответил на вопрос заданный выше.
Сейчас почти не трачу - на демо торгую
на демо тоже не так просто, показать результат. Вы хоть откройте сигнал, так будет интересней! и нам понаблюдать за Вашей торговлей.
я вот открыл - и что бы не позорится, стараюсь играть как на реале.
что бы не позорится
Александр, хорошо идёте, удачи