Сколько вы тратите на форекс в месяц? - страница 3

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webgopnik:

Сейчас почти не трачу - на демо торгую

А зачем? Ты же недавно говорил то легко брать гигантскую прибыль.

 
Stanislav Aksenov:

А зачем? Ты же недавно говорил то легко брать гигантскую прибыль.

Я никогда не говорил, что легко брать гигантскую прибыль, я спрашивал как её брать.
 
webgopnik:
Я никогда не говорил, что легко брать гигантскую прибыль, я спрашивал как её брать.

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Зарабатывать на форексе легко?

webgopnik, 2020.08.12 06:46

Смотрю на разных сайтах многие прилично зарабатывают на форексе - тысячи процентов прибыли и десятки тысяч долларов, а то и сотни тысяч долларов. Понятно, что кухни не выплатят более чем 10000$ прибыли, но перейти можно на реальную биржу. Не суть! Важно то, что зарабатывать на форексе очень просто и не нужно быть семи пядей во лбу. Так как плечи на форексе-кухнях щас позволяют это делать. Это 10-15 лет назад люди дрочились с сотым плечом, а то и меньше. А щас 1:500 - 1:1000 позволяют быстро разбогатеть не напрягаясь.

Главное - научиться предсказывать курс и можно рубить капусту не вставая с дивана. Сидишь в одних трусах перед компом и зарабатываешь. На ***и подобны сайтах куча счетов есть таких людей.
А вы как думаете?
Нет, вы помоему не спрашивали, а рассказывали нам.
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Легко! Главное, чтоб сидел в одних трусах. 
 
prostotrader:

А никак не реагировать, а торговать, например так:

Вы на ИИС торгуете форекс?

 
Alexey Navoykov:

Вы на ИИС торгуете форекс?

Я ответил на вопрос заданный выше.

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webgopnik:

Сейчас почти не трачу - на демо торгую

на демо тоже не так просто, показать результат. Вы хоть откройте сигнал, так будет интересней! и нам понаблюдать за Вашей торговлей.

я вот открыл - и что бы не позорится, стараюсь играть как на реале. 

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SanAlex:

что бы не позорится

Александр, хорошо идёте, удачи 

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