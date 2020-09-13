Сколько вы тратите на форекс в месяц? - страница 2

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prostotrader:

Ничего не трачу, только получаю... от 50% годовых.

Честно говоря, не знаю, как реагировать. Спасибо за ответ) 

 
gobirzharf:

Честно говоря, не знаю, как реагировать. Спасибо за ответ) 

Ошибся немного, все же есть траты - Интернет и электроэнергия....

А никак не реагировать, а торговать, например так:


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prostotrader:

Ошибся немного, все же есть траты - Интернет и электроэнергия....

А никак не реагировать, а торговать, например так:

Ну и налоги, наверно, еще, как минимум) Верю, спасибо.

 
gobirzharf:

Ну и налоги, наверно, еще, как минимум) Верю, спасибо.

На некоторых типах ИИС нет налога.

ИИС ТИП Б.

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Evgeny Belyaev:

На некоторых типах ИИС нет налога.

ИИС ТИП Б.

Интересно. Спасибо. 

--

Значит, есть смысл продолжать ветку про хомяка на бирже. Приятно)

 
Evgeny Belyaev:

На некоторых типах ИИС нет налога.

ИИС ТИП Б.

Насколько я знаю на дивиденды вроде все равно налог удерживается если деньги поступают не на ИИС, а на другой счет. Брокер являясь налоговым агентом, не знает каким типом налогового вычета воспользуется клиент поэтому с них налог он удерживает автоматически. Когда клиент решит закрыть ИИС и воспользоваться налог. вычетом типа Б то получится излишне уплаченные налоги и надо будет самому озаботится об их возврате.

 

ноль

фора тратится на мну

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webgopnik:
Немаловажный вопрос, который не заметил в списке. Хотел бы знать мнение участников форума и ответы. Сколько трейдер тратит на форекс в месяц?

Встречный вопрос - 

Сколько вы тратите на форекс в месяц?


 
SanAlex:

Встречный вопрос - 

Сколько вы тратите на форекс в месяц?


Сейчас почти не трачу - на демо торгую

 
Сергей Таболин:

Идиотский вопрос. ....

хороший вопрос.

обычно спрашивают: "сколько вы зарабатываете в месяц на форексе?"

но, ввиду того, что 99,9% трейдеров сливают, то корректнее было бы спрашивать: "Сколько вы сливаете в месяц на форексе?"

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