Сколько вы тратите на форекс в месяц? - страница 2
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Ничего не трачу, только получаю... от 50% годовых.
Честно говоря, не знаю, как реагировать. Спасибо за ответ)
Честно говоря, не знаю, как реагировать. Спасибо за ответ)
Ошибся немного, все же есть траты - Интернет и электроэнергия....
А никак не реагировать, а торговать, например так:
Ошибся немного, все же есть траты - Интернет и электроэнергия....
А никак не реагировать, а торговать, например так:
Ну и налоги, наверно, еще, как минимум) Верю, спасибо.
Ну и налоги, наверно, еще, как минимум) Верю, спасибо.
На некоторых типах ИИС нет налога.
ИИС ТИП Б.
На некоторых типах ИИС нет налога.
ИИС ТИП Б.
Интересно. Спасибо.
--
Значит, есть смысл продолжать ветку про хомяка на бирже. Приятно)
На некоторых типах ИИС нет налога.
ИИС ТИП Б.
Насколько я знаю на дивиденды вроде все равно налог удерживается если деньги поступают не на ИИС, а на другой счет. Брокер являясь налоговым агентом, не знает каким типом налогового вычета воспользуется клиент поэтому с них налог он удерживает автоматически. Когда клиент решит закрыть ИИС и воспользоваться налог. вычетом типа Б то получится излишне уплаченные налоги и надо будет самому озаботится об их возврате.
ноль
фора тратится на мну
Встречный вопрос -
Сколько вы тратите на форекс в месяц?
Встречный вопрос -
Сколько вы тратите на форекс в месяц?
Сейчас почти не трачу - на демо торгую
Идиотский вопрос. ....
хороший вопрос.
обычно спрашивают: "сколько вы зарабатываете в месяц на форексе?"
но, ввиду того, что 99,9% трейдеров сливают, то корректнее было бы спрашивать: "Сколько вы сливаете в месяц на форексе?"