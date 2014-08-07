Как правильно оформить новую структура запроса? - страница 3
Пробовал прописывать разные значения для тейк профитов и стоп лосов - но не помагает.
По поводу попытки отправлять лимитные ордера - у меня в журнале выдает следующее:
А где в это время находилась цена Ask?