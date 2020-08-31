Ищу индикатор,скрипт,советник.
У меня четыре стрелочных индикатора .Нужен- советник, скрипт или индикатор который бы при наличии трех стрелок давал бы сигнал. Встречал нечто подобное а интернете лет 5 назад.Если кто знает помогите найти.
- Требуется индикатор
- Помогите найти индикатор или советник нового бара
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Спросите у Александра, он писал похожее
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- 2020.08.29
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Могу потратить несколько тысяч рублей на создание сайта для недоученных программистов и желающих к ним присоединиться. Надо...
спасибо.!!!!!!!!!!!!!
Aleksei Stepanenko:
Спросите у Александра, он писал похожее
это он?
Ну да, и там по ссылке советник для подключения индикаторов, вроде. Попросите, он Вам допилит, думаю. Он хороший человек, но ранимый.
ищу индикаторы на этом графике
Файлы:
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