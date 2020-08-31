Ищу индикатор,скрипт,советник.

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У меня четыре стрелочных индикатора .Нужен- советник, скрипт или индикатор который бы при наличии трех стрелок давал бы сигнал. Встречал нечто подобное а интернете лет 5 назад.Если кто знает помогите найти.
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Спросите у Александра, он писал похожее

https://www.mql5.com/ru/forum/349883/page6#comment_18043300

На главной странице форума трейдеров нет ни одной темы о трейдинге. От слова совсем.
На главной странице форума трейдеров нет ни одной темы о трейдинге. От слова совсем.
  • 2020.08.29
  • www.mql5.com
Могу потратить несколько тысяч рублей на создание сайта для недоученных программистов и желающих к ним присоединиться. Надо...
 

спасибо.!!!!!!!!!!!!!

 
Aleksei Stepanenko:

Спросите у Александра, он писал похожее

https://www.mql5.com/ru/forum/349883/page6#comment_18043300

 это он?

SanAlex
SanAlex
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
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Ну да, и там по ссылке советник для подключения индикаторов, вроде. Попросите, он Вам допилит, думаю. Он хороший человек, но ранимый.
 
ищу индикаторы на  этом графике 
Файлы:
8j4j88vx.png  226 kb
 
stoplossastr:
ищу индикаторы на  этом графике 

бабочка гартли. параболик. импульс магд. в подвальном написано. Вся фишка в якобы параболике. У меня такого нет.

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