Индикаторы: cm-Trade Info
Хорошая панель для Стелса получиться.
Предлагайте варианты, что хотелось бы еще видеть в индикаторе или может как то более удобно расположить кнопки..... В планах есть довести его до универсального состояния.
удобная вешь, спасибо. правда жалко нет значения комиссии. но это возможно и нереализуемо
Hae69H:Комиссия включена в сам профит, не вижу особого смысла ее выносить отдельным столбцом. Или Вы о какой комиссии?
Привет! Огромная благодарность автору за индюк. Мне очень нравиться Только теперь возникла необходимость тако-го же только для МТ5? Есть возможность?
monter58:Возможность есть, времени нет. Если появится спонсор, то появится и такой индикатор дла Мт5
Вот это Хорошо, для торговли.
Привет!У меня есть предложение по улучшению индикатора.Добавить информацию о магике работающего советника в окне и заменить выделенное окно на ваш индикатор контроля лота и профита
Заменить на этот индикатор
cm-Trade Info:
Индикатор показывает линии ордеров (как тех, что открыты в настоящий момент, так и те, что были уже закрыты).
Также с помощью кнопок можно посмотреть историю торговли по текущей паре за день, неделю и месяц. При нажатой кнопке отображаются линии, соединяющие точки открытия и закрытия уже закрытых позиций, так можно проанализировать историю торгов.
Автор: Vladimir Khlystov