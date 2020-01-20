Индикаторы: cm-Trade Info

Индикатор показывает линии ордеров (как тех, что открыты в настоящий момент, так и те, что были уже закрыты).

Также с помощью кнопок можно посмотреть историю торговли по текущей паре за день, неделю и месяц. При нажатой кнопке отображаются линии, соединяющие точки открытия и закрытия уже закрытых позиций, так можно проанализировать историю торгов.

Автор: Vladimir Khlystov

 
Хорошая панель для Стелса получиться.
 
Предлагайте варианты, что хотелось бы еще видеть в индикаторе или может как то более удобно расположить кнопки..... В планах есть довести его до универсального состояния.
 
удобная вешь, спасибо. правда жалко нет значения комиссии. но это возможно и нереализуемо
 
Hae69H:
Комиссия включена в сам профит, не вижу особого смысла ее выносить отдельным столбцом. Или Вы о какой комиссии?
 
Привет! Огромная благодарность автору за индюк. Мне очень нравиться Только теперь возникла необходимость тако-го же только для МТ5? Есть возможность?
 
monter58:
Возможность есть, времени нет. Если появится спонсор, то появится и такой индикатор дла Мт5
 
Вот это Хорошо, для торговли.
 

Привет!У меня есть предложение по улучшению индикатора.Добавить информацию о магике работающего советника в окне и заменить выделенное окно на ваш индикатор контроля лота и профита


                                                                                           

 

    Заменить на этот индикатор


              

