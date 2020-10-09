Как изменить цену на сигнал? Я продавец
Просто вопрос)
Georgii Nikolaev:
Просто вопрос)
Просто вопрос)
Зайти в кабинете в сигнал и изменить цену. Вы же его когда создавали, то у вас не возникал вопрос рекламного характера?
Vitaly Muzichenko:Спасибо, просто все пересмотрел в своём профиле и никак не нахожу возможности изменить цену. Расширяю деятельность и рассматриваю изменение цены.
Зайти в кабинете в сигнал и изменить цену. Вы же его когда создавали, то у вас не возникал вопрос рекламного характера?
Georgii Nikolaev:
Просто вопрос)
Просто вопрос)
заходите в настройки сигнала и правите всё, что нужно (в пределах допустимого)
Aleksandr Volotko:Спасибо!
заходите в настройки сигнала и правите всё, что нужно (в пределах допустимого)
пожалуйста, подскажите, у меня поле для введения цены не отоброжается ?
Файлы:
nsu_ie4ms.png 22 kb
Shavkatjon Kholmatov:Снимите галку «Бесплатный сигнал»
пожалуйста, подскажите, у меня поле для введения цены не отоброжается ?
Добавлено: ничего не выйдет- читайте правила. Цену можно ставить для нормальных реальных счетов, а все центовые идут по цене «Безвозмездно «
невозможно, сейчас это поля недоступно, а когда создавал я вводил цену, как будто не правильно сохронилось ?! такое может быть ?
за ранее спасибо.
за ранее спасибо.
Владимир, я потом прочел то что вы добавили, ладно спасибо !
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