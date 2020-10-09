Как изменить цену на сигнал? Я продавец

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Просто вопрос) 
 
Georgii Nikolaev:
Просто вопрос) 

Зайти в кабинете в сигнал и изменить цену. Вы же его когда создавали, то у вас не возникал вопрос рекламного характера?

 
Vitaly Muzichenko:

Зайти в кабинете в сигнал и изменить цену. Вы же его когда создавали, то у вас не возникал вопрос рекламного характера?

Спасибо, просто все пересмотрел в своём профиле и никак не нахожу возможности изменить цену. Расширяю деятельность и рассматриваю  изменение цены. 
[Удален]  
Georgii Nikolaev:
Просто вопрос) 


заходите в настройки сигнала и правите всё, что нужно (в пределах допустимого)

 
Aleksandr Volotko:


заходите в настройки сигнала и правите всё, что нужно (в пределах допустимого)

Спасибо! 
 

пожалуйста, подскажите, у меня поле для введения цены не отоброжается ?

Файлы:
nsu_ie4ms.png  22 kb
 
Shavkatjon Kholmatov:

пожалуйста, подскажите, у меня поле для введения цены не отоброжается ?

Снимите галку «Бесплатный сигнал»

Добавлено: ничего не выйдет- читайте правила. Цену можно ставить для нормальных реальных счетов, а все центовые идут по цене «Безвозмездно «
 
невозможно, сейчас это поля недоступно, а когда создавал я вводил цену, как будто не правильно сохронилось ?! такое может быть ?
за ранее спасибо.
 
Владимир, я потом прочел то что вы добавили, ладно спасибо !
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