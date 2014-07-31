Не могу перевести индикатор с мт4 на мт5! Проблема РЕШЕНА!

Всем привет, Ребята, нужна помощь!

 ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

int OnInit()
  {

   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer,INDICATOR_DATA);
ArraySetAsSeries(ExtMapBuffer,true);
   SetIndexBuffer(1,ExtMapBufferCOLOR,INDICATOR_COLOR_INDEX);
ArraySetAsSeries(ExtMapBufferCOLOR,true);
return(INIT_SUCCEEDED);
  }

 

ArraySetAsSeries

 

С мт5 работаю редко, от того и мало опыта по индикаторам. Пытаюсь перевести индикатор с мт4 на мт5 - и к сожалению ничего не выходит.

 То линии строит где не попадя, то не разукрашивает так как надо. 

 

на мт4 работает так:

 

 

на мт5 вообще не работает. Хотя иногда срабатывал, потом глючил.. не могу понять..

 

прикрепил файл мт4 и мой мт5.

 

 

Плиз. прошу помощи.  

 

 

Получилось так после решения проблем:

 

 

даже не смотря в код, но по описанию проблемы могу с уверенностью сказать - не делаешь SetAsSeries для входных массивов high/open/close/..., а для своих инд.буферов делаешь.

 
sergeev:

:-) блин.

всмысле Спасибо.

нет ну я делал когда только переводил код. я эти строки закомментировал, потом пошел дальше выяснять причину Выхода за рамки Массива!

high/open/close/ - у мене не используются.  

в общем. разкоментировал и ...........

ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :-)  

 

 

