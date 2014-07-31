Не могу перевести индикатор с мт4 на мт5! Проблема РЕШЕНА!
даже не смотря в код, но по описанию проблемы могу с уверенностью сказать - не делаешь SetAsSeries для входных массивов high/open/close/..., а для своих инд.буферов делаешь.
sergeev:
:-) блин.
всмысле Спасибо.
нет ну я делал когда только переводил код. я эти строки закомментировал, потом пошел дальше выяснять причину Выхода за рамки Массива!
high/open/close/ - у мене не используются.
в общем. разкоментировал и ...........
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :-)
Всем привет, Ребята, нужна помощь!
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
ArraySetAsSeries
С мт5 работаю редко, от того и мало опыта по индикаторам. Пытаюсь перевести индикатор с мт4 на мт5 - и к сожалению ничего не выходит.
То линии строит где не попадя, то не разукрашивает так как надо.
на мт4 работает так:
на мт5 вообще не работает. Хотя иногда срабатывал, потом глючил.. не могу понять..
прикрепил файл мт4 и мой мт5.
Плиз. прошу помощи.
Получилось так после решения проблем: