работа с терминалом загруженым на хостинг
Максим Головин:
как заключить ордер с терминала который загрузил на хостинг ? на сколько дней даётся пробный хостинг?
поделитесь пожалуйста ссылкой на тех поддержку
Перейдите по ссылке VPS - ознакомьтесь со справочной информацией.
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
- www.mql5.com
Виртуальный хостинг для MetaTrader 4/5 является лучшим VPS-решением для Форекса. Оно не требует настройки, дает минимальные задержки до сервера и отличается низкими ценами. Всего за 15 USD в месяц вы получите виртуальную платформу, которая работает круглые сутки, экономит вашу прибыль и даже окупает себя. Создать удаленную копию приложения...
Вы имеете в виду MQL5 VPS для MT4/MT5, которое предназначено для автотрейдинга и может использоваться для подписки на сигнал?
Вот тут целый раздел есть: https://www.mql5.com/ru/vps
и есть ветка: VPS сервер. Вопросы.
Виртуальный хостинг для MetaTrader 5
- www.mql5.com
Виртуальный хостинг для MetaTrader 4/5 является лучшим VPS-решением для Форекса. Оно не требует настройки, дает минимальные задержки до сервера и отличается низкими ценами. Всего за 15 USD в месяц вы получите виртуальную платформу, которая работает круглые сутки, экономит вашу прибыль и даже окупает себя. Создать удаленную копию приложения...
Вы упускаете торговые возможности:
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- 8 000+ сигналов для копирования
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как заключить ордер с терминала который загрузил на хостинг ? на сколько дней даётся пробный хостинг?
поделитесь пожалуйста ссылкой на тех поддержку