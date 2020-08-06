Проблема после разбана
Здравствуйте! После разбана нет возможности добавить новый продукт или сигнал, потому что на страницах нет соответствующих кнопок.
Прошу модераторов или администраторов сайта обратить внимание на данный пост, так как функционал сайта полностью не восстановился и нет другой возможности связаться с технической поддержкой!!!
Возможно Вы что-то недоговариваете? Например если причина бана - нарушение правил Фриланса или Маркета - Вы могли быть поражены в правах навечно.
помню, за такое банили нескольких персонажей, тоже их жалобы были в созвучных ветках
Бан был временный, до 4 августа 2020. На период бана была полностью ограничена функциональность аккаунта. Бан закончился, функциональность восстановлена кроме возможности добавлять новый продукт или сигнал. Выше упомянутый сигнал не был причиной бана. Причина была другая и она была полностью устранена модератором или администратором (который забанил).
Oleksandr Novosiadlyi:
Бан был временный, до 4 августа 2020. На период бана была полностью ограничена функциональность аккаунта. Бан закончился, функциональность восстановлена кроме возможности добавлять новый продукт или сигнал. Выше упомянутый сигнал не был причиной бана. Причина была другая и она была полностью устранена модератором или администратором (который забанил).
Бан был временный, до 4 августа 2020. На период бана была полностью ограничена функциональность аккаунта. Бан закончился, функциональность восстановлена кроме возможности добавлять новый продукт или сигнал. Выше упомянутый сигнал не был причиной бана. Причина была другая и она была полностью устранена модератором или администратором (который забанил).
Как я и говорил - Вы что-то не договариваете. Значит так и будет. Просто так права не снимают.
Oleksandr Novosiadlyi:
Здравствуйте! После разбана нет возможности добавить новый продукт или сигнал, потому что на страницах нет соответствующих кнопок.
Здравствуйте! После разбана нет возможности добавить новый продукт или сигнал, потому что на страницах нет соответствующих кнопок.
Читайте Правила наконец
IV. Продукты
- Продукт для сервиса "Маркет" может быть предоставлен только в виде скомпилированного файла с расширением EX5 или EX4.
- В Продуктах запрещен вызов любых DLL-библиотек, включая системные библиотеки Microsoft Windows.
- Запрещается в Продукте:
- гарантировать, обещать или намекать на получение прибыли в названии, логотипе, скриншотах или описании;
- использовать превосходные степени для описания достоинств Продукта или заложенной в основу Продукта идеи;
- представлять результаты тестирования торговой стратегии на истории как результаты реальной торговли, прямо или косвенно;
- использовать ссылки на внешние ресурсы в качестве описания;
- давать кричащие/нескромные названия разделам описания и самим Продуктам;
- размещать изображения денег и драгоценностей в любом виде;
- использовать в качестве иконки Продукта и скриншотов любые картинки неэстетичного содержания.
- Запрещается продажа и распространение любых вредоносных Продуктов через сервис "Маркет".
- Запрещается в Продукты встраивать и использовать сторонние системы продаж и учета, контроля лицензий и управления обновлениями, включая возможности WebRequest.
- Запрещается в Продукты встраивать и проводить сбор персональных данных пользователей, а также запрещается устанавливать собственные дополнительные специальные ограничения на функциональность программ MQL4/MQL5.
- Запрещается публиковать множественные копии Продуктов на основе одной и той же идеи, которые различаются между собой только настройками входных параметров, символами и/или таймфреймами. Создание однотипных Продуктов с небольшими изменениями описания и/или оформления рассматривается как спам и влечет удаление всех копий с витрины Маркета с последующим отстранением Продавца от платных сервисов MQL5.com.
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