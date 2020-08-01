прогнозирование с#

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Для обсуждения предлагаю статью о прогнозировании хаотических рядов. Есть прога на с# от автора. Проблема в том, что не удается разобраться в ней полностью. Кому интересно пишите будем смотреть вместе.
Файлы:
for.zip  782 kb
 


Это идеи 80-х годов, которые сильно отстали от реальности.

 

Далее в статье ищут сетапы, это уже ближе к реальности.

Но это тоже давно известная идея, и вовсе незачем искать их таким переусложненным способом)

Если хоть немного разобраться в структуре рынка, который планируем торговать, это сильно сэкономит время на бесчисленные математические эксперименты.

 

Ну и главное - статья по трейдингу должна начинаться с графика эквити)

А это типичная академическая статья, в которой конечный результат никого не интересует)

Даже проверку алгоритма делают на искусственных рядах)

 
А прога на С# в исходниках?








 
Dmitriy Skub:
А прога на С# в исходниках?










эконометрика там

такие фишки я даже в код-базе находил

 
Dmitriy Skub:
А прога на С# в исходниках?








Да. все открыто

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