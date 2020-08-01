прогнозирование с#
Для обсуждения предлагаю статью о прогнозировании хаотических рядов. Есть прога на с# от автора. Проблема в том, что не удается разобраться в ней полностью. Кому интересно пишите будем смотреть вместе.
Файлы:
for.zip 782 kb
Далее в статье ищут сетапы, это уже ближе к реальности.
Но это тоже давно известная идея, и вовсе незачем искать их таким переусложненным способом)
Если хоть немного разобраться в структуре рынка, который планируем торговать, это сильно сэкономит время на бесчисленные математические эксперименты.
Ну и главное - статья по трейдингу должна начинаться с графика эквити)
А это типичная академическая статья, в которой конечный результат никого не интересует)
Даже проверку алгоритма делают на искусственных рядах)
А прога на С# в исходниках?
|
Dmitriy Skub:
А прога на С# в исходниках?
А прога на С# в исходниках?
|
эконометрика там
такие фишки я даже в код-базе находил
Dmitriy Skub:
А прога на С# в исходниках?
А прога на С# в исходниках?
|
Да. все открыто
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь