Исчезли показания индикаторных звездочек по отзывам
Это может и не сбой.
Потому что я, например, тех звездочек (что у вас на картинке в четырех отзывах) - не вижу (для меня их просто нет).
1. Это может быть анти-фейковый автомат по отзывам скрыл звездочки и так далее (что-то такое помню), потому что, например, зашел к вам в профиль, и там этих четырех отзывов нет (я их не вижу):
2. или сбой (один случай со звездочками был профиксен 21 июля, но там немного другое - ветка в англ части тут).
----------------
Админы прочтут ветку, и если исправился - то сбой, если нет - то нет.
у четырёх продуктов отзывов и оценок нет, а если войти на страницу продукта, отзывы и оценка есть.
Это разные продукты, три со старыми отзывами а другой с сегодняшним....
в рейтинге эти продукты отображаются тоже без отзывов и оценок.
Просьба исправить все отзывы настоящие.
Странное дело, захожу к себе на страницу "опубликованные продукты"
у четырёх продуктов отзывов и оценок нет, а если войти на страницу продукта, отзывы и оценка есть.
Это разные продукты, три со старыми отзывами а другой с сегодняшним....
в рейтинге эти продукты отображаются тоже без отзывов и оценок.
Просьба исправить все отзывы настоящие.
читайте мой пост выше в этой ветке (пост #1)
это там где про фейковый автомат? я его читал. почитаю ещё про английскую часть форума.
для меня важно что бы этим кто то занялся и сказал результат.
Когда был сервисдеск была конкретика а сейчас не понятно даже будет ли этим кто то заниматься(
Отзывы пишут крайне редко и важен каждый.
это там где про фейковый автомат? я его читал. почитаю ещё про английскую часть форума.
для меня важно что бы этим кто то занялся и сказал результат.
Когда был сервисдеск была конкретика а сейчас не понятно даже будет ли этим кто то заниматься(
Отзывы пишут крайне редко и важен каждый.
Если это скрыл робот, то подробностей не будет, и заниматься этим тоже никто не будет (алгоритм выявления подозрительных отзывов не разглашается).
Подробнее - см первую страницу этой ветки в англ (ответы админов): https://www.mql5.com/en/forum/346848
В любом случае - это не для публичного обсуждения на форуме, то есть, если у вас есть доказательства и подробности - то можете написать в сервис-деск им для информации. Но имейте в виду, что про фейековые отзывы было много шума на форуме (особенно в англ части), и пользователи требовали лишать валидации продавцов, у которых подозрительные отзывы есть (и были ветки с примерами и так далее). Поэтому я не думаю, что в сервис деске будет предметное разбирательство по каждому скрытому у вас отзыву (так как другой метод, который требовали пользователи в ветках - лишать валидации продавцов даже за один подозрительный отзыв).
Попробуйте написать в сервис.
Если это баг - то исправят (бывает такое). Если это робот, то, думаю, что нет.
- 2020.07.17
- www.mql5.com
Если это скрыл робот, то подробностей не будет, и заниматься этим тоже никто не будет (алгоритм выявления подозрительных отзывов не разглашается).
Подробнее - см первую страницу этой ветки в англ (ответы админов): https://www.mql5.com/en/forum/346848
В любом случае - это не для публичного обсуждения на форуме, то есть, если у вас есть доказательства и подробности - то можете написать в сервис-деск им для информации. Но имейте в виду, что про фейековые отзывы было много шума на форуме (особенно в англ части), и пользователи требовали лишать валидации продавцов, у которых подозрительные отзывы есть (и были ветки с примерами и так далее). Поэтому я не думаю, что в сервис деске будет предметное разбирательство по каждому скрытому у вас отзыву (так как другой метод, который требовали пользователи в ветках) - лишать валидации продавцов даже за один подозрительный отзыв.
Попробуйте написать в сервис.
Если это баг - то исправят (бывает такое). Если это робот, то, думаю, что нет.
большое спасибо за развёрнутый ответ.
Если бесплатный продукт сейчас сделать платным, то итоговые звездочки исчезают.
Вероятно, да. У меня исчезли, правда не сразу, а видимо когда ввели это новшество. Я сделал платным в начале года, 12 марта 2020. Когда пропали звёзды не уследил, но к концу лета их уже не было. Хотя два отзыва писали и в апреле, когда продукт был уже платным.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день всем, вопрос куда делись показатели звездочек на продукте , отзывы есть и все положительные и раньше звездочки над товаром были всегда 5 штуков :), а сегодня исчезли, что новый способ оценки отзывов или это сбой? С уважением Юрий.