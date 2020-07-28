Не могу установить советник.
Наиболее распространенные причины сейчас - это следующие:
- вы не залогинились во вкладке Сообщество своим форумным логином и паролем (логин у вас 3006048); кстати, MQL5.community: authorization failed означает, что вы или не залогинились во вкладке Сообщество в Метатрейдере, или неправильно залогинились, например - использовали имейл как логин вместо логина (логин у вас 3006048);
- и еще частая причина - не апгрейжен Internet Explorer (вкладки в Метатрейдере используют Internet Explorer последней версии; у меня была такая же ошибка, и я в свое время снес Internet Explorer и поставил его заново 11-й версии).
- другие причины - см пост #15
оплата VPS
- 2020.02.16
- www.mql5.com
Здравствуйте. Баланс на mql5 11$, при выборе виртуального хостинга в MT4 баланс показывает 0$ и соответственно не могу оплатить vps...
Anton Sleptsov:
- Переустановил ОС
- Обновил приложения
- Теперь выдает такое:
Нужно установить IE 11
Ihor Herasko:сколько я себя помню, все время задаюсь этим вопросом - зачем он нужен?
Нужно установить IE 11
Renat Akhtyamov:
сколько я себя помню, все время задаюсь этим вопросом - зачем он нужен?
сколько я себя помню, все время задаюсь этим вопросом - зачем он нужен?
Для корректного отображения данных в окне "Терминал" и окне "Инструменты" МЕ. Также для себя недавно открыл еще один момент - все функции библиотеки wininet.h зависят от IE. Пока не обновишь IE, наблюдаются проблемы при общении с некоторыми серверами.
Вы упускаете торговые возможности:
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Кто знает в чем причина?