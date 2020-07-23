узнать ip сервера по названию

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Доброго дня!

Есть ли возможность узнать ip адрес сервера имея лишь его название? Может быть терминал хранит эту пару где-то в недрах

netstat и прочее - крайний случай

[Удален]   
ping mql5.com
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Постоянные маршруты:
  Отсутствует
PS C:\WINDOWS\system32> netstat -lnptux

Отображение статистики протокола и текущих сетевых подключений TCP/IP.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p протокол] [-r] [-s] [-x] [-t]
        [интервал]

  -a            Отображение всех подключений и портов прослушивания.
  -b            Отображение исполняемого файла, участвующего в создании
                каждого подключения или порта прослушивания. Иногда известные
                исполняемые файлы содержат множество независимых
                компонентов. Тогда отображается последовательность компонентов,
                участвующих в создании подключения или порта прослушивания. В
                этом случае имя исполняемого файла находится снизу в скобках
                [], сверху находится вызванный им компонент, и так до тех
                пор, пока не достигнут TCP/IP. Заметьте, что такой подход
                может занять много времени и требует достаточных разрешений.
  -e            Отображение статистики Ethernet. Может применяться вместе
                с параметром -s.
  -f            Отображение полного имени домена (FQDN) для внешних адресов.
  -n            Отображение адресов и номеров портов в числовом формате.
  -o            Отображение ИД процесса каждого подключения.
  -p протокол   Отображение подключений для протокола, задаваемых этим
                параметром. Допустимые значения: TCP, UDP, TCPv6 или UDPv6.
                Если используется вместе с параметром -s для отображения
                статистики по протоколам, допустимы следующие значения:
                IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP или UDPv6.
  -q            Отображение всех подключений, портов прослушивания и ограниченных
                непрослушивающих TCP-портов. Ограниченные непрослушивающие порты могут быть или не быть
                связанными с активными подключениями
  -r            Отображение содержимого таблицы маршрутов.
  -s            Отображение статистики по протоколам.  По умолчанию статистика
                отображается для протоколов IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6,
                UDP и UDPv6. Параметр -p позволяет указать подмножество
                выводимых данных.
  -t            Отображение состояния разгрузки для текущего подключения.
  -x            Отображение подключений, прослушивателей и общих конечных точек
                NetworkDirect.
  -y            Отображение шаблона подключений TCP для всех подключений.
                Не может использоваться вместе с другими параметрами.
  interval      Повторное отображение выбранной статистики с паузой
                между отображениями, заданной интервалом
                в секундах.  Чтобы прекратить повторное отображение
                статистики, нажмите клавиши CTRL+C.
                Если этот параметр опущен, netstat напечатает текущую
                информацию о конфигурации один раз.

PS C:\WINDOWS\system32>
 
SanAlex:

 метатрейдер сервера )))

 

нет идей ни у кого? 

Сценарий следующий

Открытие дает доступ к демо, но только через скачивание своего терминала с которого открыт доступ к серверу Open-Demo. У меня же реальный счет + несколько других счетов + код уже настроены под пару других 5 метатрейдеров. Было бы удобно подключиться с уже имеющегося терминала к демо. 

Увидел бинарный файл servers.dat


и думал, что в нем хранится связка, но перезапись к своему терминалу успеха не принесла

 
Nikolai Karetnikov:

нет идей ни у кого? 

Сценарий следующий

Открытие дает доступ к демо, но только через скачивание своего терминала с которого открыт доступ к серверу Open-Demo. У меня же реальный счет + несколько других счетов + код уже настроены под пару других 5 метатрейдеров. Было бы удобно подключиться с уже имеющегося терминала к демо. 

Увидел бинарный файл servers.dat


и думал, что в нем хранится связка, но перезапись к своему терминалу успеха не принесла

Просто наберите "Открытие" в окне открытия счета и подкачаются все его серверы:


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