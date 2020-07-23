узнать ip сервера по названию
ping mql5.com
=========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует PS C:\WINDOWS\system32> netstat -lnptux Отображение статистики протокола и текущих сетевых подключений TCP/IP. NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p протокол] [-r] [-s] [-x] [-t] [интервал] -a Отображение всех подключений и портов прослушивания. -b Отображение исполняемого файла, участвующего в создании каждого подключения или порта прослушивания. Иногда известные исполняемые файлы содержат множество независимых компонентов. Тогда отображается последовательность компонентов, участвующих в создании подключения или порта прослушивания. В этом случае имя исполняемого файла находится снизу в скобках [], сверху находится вызванный им компонент, и так до тех пор, пока не достигнут TCP/IP. Заметьте, что такой подход может занять много времени и требует достаточных разрешений. -e Отображение статистики Ethernet. Может применяться вместе с параметром -s. -f Отображение полного имени домена (FQDN) для внешних адресов. -n Отображение адресов и номеров портов в числовом формате. -o Отображение ИД процесса каждого подключения. -p протокол Отображение подключений для протокола, задаваемых этим параметром. Допустимые значения: TCP, UDP, TCPv6 или UDPv6. Если используется вместе с параметром -s для отображения статистики по протоколам, допустимы следующие значения: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP или UDPv6. -q Отображение всех подключений, портов прослушивания и ограниченных непрослушивающих TCP-портов. Ограниченные непрослушивающие порты могут быть или не быть связанными с активными подключениями -r Отображение содержимого таблицы маршрутов. -s Отображение статистики по протоколам. По умолчанию статистика отображается для протоколов IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP и UDPv6. Параметр -p позволяет указать подмножество выводимых данных. -t Отображение состояния разгрузки для текущего подключения. -x Отображение подключений, прослушивателей и общих конечных точек NetworkDirect. -y Отображение шаблона подключений TCP для всех подключений. Не может использоваться вместе с другими параметрами. interval Повторное отображение выбранной статистики с паузой между отображениями, заданной интервалом в секундах. Чтобы прекратить повторное отображение статистики, нажмите клавиши CTRL+C. Если этот параметр опущен, netstat напечатает текущую информацию о конфигурации один раз. PS C:\WINDOWS\system32>
метатрейдер сервера )))
нет идей ни у кого?
Сценарий следующий
Открытие дает доступ к демо, но только через скачивание своего терминала с которого открыт доступ к серверу Open-Demo. У меня же реальный счет + несколько других счетов + код уже настроены под пару других 5 метатрейдеров. Было бы удобно подключиться с уже имеющегося терминала к демо.
Увидел бинарный файл servers.dat
и думал, что в нем хранится связка, но перезапись к своему терминалу успеха не принесла
нет идей ни у кого?
Сценарий следующий
Открытие дает доступ к демо, но только через скачивание своего терминала с которого открыт доступ к серверу Open-Demo. У меня же реальный счет + несколько других счетов + код уже настроены под пару других 5 метатрейдеров. Было бы удобно подключиться с уже имеющегося терминала к демо.
Увидел бинарный файл servers.dat
и думал, что в нем хранится связка, но перезапись к своему терминалу успеха не принесла
Просто наберите "Открытие" в окне открытия счета и подкачаются все его серверы:
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Доброго дня!
Есть ли возможность узнать ip адрес сервера имея лишь его название? Может быть терминал хранит эту пару где-то в недрах
netstat и прочее - крайний случай