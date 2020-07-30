Прочитать настройки советника, включая выпадающие списки для МТ4 и МТ5
Привет сообщество. Есть задача - прочитать настройки советника, включая выпадающие списки для МТ4/5. Необходимо так же понять тип каждого параметра. Частично задачу можно решить сохранением шаблона и дальнейшим его чтением, но это не совсем то. Можно и с помощью dll. На данный момент двигаюсь таким путем: юзаю spy++ в попытке отловить хэндл окна советника в момент его установки на график, чтобы затем с использованием user32.dll попробовать считать с этого окна данные. Буду рад любой помощи в этом вопросе.
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Если чтение производится при помощи сторонней программы, то Вы идете правильным путем. В чем вопрос тогда?
Ihor Herasko:
Если чтение производится при помощи сторонней программы, то Вы идете правильным путем. В чем вопрос тогда?
Если чтение производится при помощи сторонней программы, то Вы идете правильным путем. В чем вопрос тогда?
Вопрос в том, что не очень то у меня выходит. Я не опытен в этом.
На данный момент вот что удалось получить когда открывается окно настроек советника. Все начинается с Message 124 from unknown window 0x00230742. Далее я так понимаю формируются элементы этого окна.
Вот что показывает под этим хендлом. А дальше я теряюсь в догадках куда дальше копать. И самих настроек я нигде не увидел.
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