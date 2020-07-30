Есть способ почистить терминал от старых сделок?

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Терминал со временем занимает всё больше оперативки. Сейчас это сотни мегабайт. Если удалить файлы deals_*dat, потребление памяти минимальное. Но после коннекта с сервером терминал закачивает эти файлы снова, и снова "распухает". В связи с этим вопрос в заголовке темы.
 
my_nick:
Терминал со временем занимает всё больше оперативки. Сейчас это сотни мегабайт. Если удалить файлы deals_*dat, потребление памяти минимальное. Но после коннекта с сервером терминал закачивает эти файлы снова, и снова "распухает". В связи с этим вопрос в заголовке темы.

mb

Это?

 

Можете попробовать выставить маленькую глубину в истории сделок.

Вообще сотни мегабайт на диске сейчас не играют роли.

 
Sergey Chalyshev:

Это?

Нет, deals_*dat - это свои сделки.

Renat Fatkhullin:

Можете попробовать выставить маленькую глубину в истории сделок.

Вообще сотни мегабайт на диске сейчас не играют роли.

Спасибо, это то, что нужно.

"Вообще сотни мегабайт на диске сейчас не играют роли." - Это так, но у меня почему-то оно оперативку съедало.

 
Тоже мучался от этой проблемы. Спасибо за вопрос спрашивающему и за ответ ответившему).
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