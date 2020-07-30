Есть способ почистить терминал от старых сделок?
Терминал со временем занимает всё больше оперативки. Сейчас это сотни мегабайт. Если удалить файлы deals_*dat, потребление памяти минимальное. Но после коннекта с сервером терминал закачивает эти файлы снова, и снова "распухает". В связи с этим вопрос в заголовке темы.
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my_nick:
Терминал со временем занимает всё больше оперативки. Сейчас это сотни мегабайт. Если удалить файлы deals_*dat, потребление памяти минимальное. Но после коннекта с сервером терминал закачивает эти файлы снова, и снова "распухает". В связи с этим вопрос в заголовке темы.
Терминал со временем занимает всё больше оперативки. Сейчас это сотни мегабайт. Если удалить файлы deals_*dat, потребление памяти минимальное. Но после коннекта с сервером терминал закачивает эти файлы снова, и снова "распухает". В связи с этим вопрос в заголовке темы.
Это?
Можете попробовать выставить маленькую глубину в истории сделок.
Вообще сотни мегабайт на диске сейчас не играют роли.
Sergey Chalyshev:
Это?
Нет, deals_*dat - это свои сделки.
Renat Fatkhullin:
Можете попробовать выставить маленькую глубину в истории сделок.
Вообще сотни мегабайт на диске сейчас не играют роли.
Спасибо, это то, что нужно.
"Вообще сотни мегабайт на диске сейчас не играют роли." - Это так, но у меня почему-то оно оперативку съедало.
Тоже мучался от этой проблемы. Спасибо за вопрос спрашивающему и за ответ ответившему).
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