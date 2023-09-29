ошибка 500 в работе
При попытке зайти в обсуждение заявки вылазит ошибка 500.
Доступ к заявке восстановлен.
В следующий раз обращайтесь в Сервисдеск.
по какой причине была блокировка, или это была ошибка?
ЗЫ: сложилось впечатление что в сервисдеске ответа не дождёшься, потому через форум.
Если бы вы обратились в сервисдеск, проблема решилась бы быстрее.
Заявка была заблокирована изза ошибки на сайте.
Здравствуйте. При попытке зайти в раздел Маркет на сайте появляется ошибка 500.
И хоть написано, что ошибка будет устранена в ближайшее время, все же решил написать на форум - на всякий случай. Просто мало ли, а изменения в продуктах кое-какие внести нужно.
На сайте велись технические работы.
В данный момент нормальная работа всех сервисов восстановлена.
Да, большое спасибо за ответ, сейчас все работает.
Здравствуйте. Ошибку исправили.
При попытке зайти в обсуждение заявки вылазит ошибка 500.
https://www.mql5.com/ru/job/17685