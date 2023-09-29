ошибка 500 в работе

При попытке зайти в обсуждение заявки вылазит ошибка 500.

https://www.mql5.com/ru/job/17685

Доступ к заявке восстановлен.

В следующий раз обращайтесь в Сервисдеск.

 
по какой причине была блокировка, или это была ошибка?

ЗЫ: сложилось впечатление что в сервисдеске ответа не дождёшься, потому через форум.

 
Если бы вы обратились в сервисдеск, проблема решилась бы быстрее.

Заявка была заблокирована изза ошибки на сайте.

 

Здравствуйте. При попытке зайти в раздел Маркет на сайте появляется ошибка 500. 

И хоть написано, что ошибка будет устранена в ближайшее время, все же решил написать на форум - на всякий случай. Просто мало ли, а изменения в продуктах кое-какие внести нужно.



 

На сайте велись технические работы.

В данный момент нормальная работа всех сервисов восстановлена.

 
Да, большое спасибо за ответ, сейчас все работает.

 
Здравствуйте. Ошибку исправили.

