MT5

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Здравствуйте, возникла проблема!!! В МT5 много сделок закрылось самостоятельно, не достигнув stop-loss или take profit. В чем может быть проблема и как её решить?
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Если у Вас были убыточные позиции, и денег для их поддержки не хватило, то брокер закрыл их принудительно. Ведь брокер даёт Вам кредит, и не позволит тратить его деньги. Это явление называется Стопаут.
 
А может быть и баг…)))))))))))))
Баг в mt5
Баг в mt5
  • 2020.05.29
  • www.mql5.com
Написал в службу поддержи открытия следующее сообщение. Тестировал робота на истории. Получил странные результаты. На скрине нижняя часть таблицы...
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Когда я терял депозит, тоже считал, что это баг. Наглый подлый БАГ
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