MT5
Здравствуйте, возникла проблема!!! В МT5 много сделок закрылось самостоятельно, не достигнув stop-loss или take profit. В чем может быть проблема и как её решить?
Если у Вас были убыточные позиции, и денег для их поддержки не хватило, то брокер закрыл их принудительно. Ведь брокер даёт Вам кредит, и не позволит тратить его деньги. Это явление называется Стопаут.
Когда я терял депозит, тоже считал, что это баг. Наглый подлый БАГ
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