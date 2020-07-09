Баг в mt5

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Написал в службу поддержи открытия следующее сообщение.

Тестировал робота на истории. Получил странные результаты. На скрине нижняя часть таблицы. Если учесть, что торговля ведётся с 100.000 рублями, отрицательный баланс -6049 при просадке 17% кажется неправдоподобным. Действительно, когда я открываю график тестирования этого набора параметров, получаю положительный баланс при указанной просадке. Счёт реальный 75287 (что видно на фото). В чём может быть причина такого поведения программы?

Ещё могу добавить, что такое поведение у всех наборов параметров.

Получил ответ:

К сожалению, подобного рода вопросы не в компетенции технической поддержки.

Просьба обращаться к разработчикам терминала.

В чём может быть причина?

Файлы:
krl4u.jpg  374 kb
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TraSer:

Написал в службу поддержи открытия следующее сообщение.

Тестировал робота на истории. Получил странные результаты. На скрине нижняя часть таблицы. Если учесть, что торговля ведётся с 100.000 рублями, отрицательный баланс -6049 при просадке 17% кажется неправдоподобным. Действительно, когда я открываю график тестирования этого набора параметров, получаю положительный баланс при указанной просадке. Счёт реальный 75287 (что видно на фото). В чём может быть причина такого поведения программы?

Ещё могу добавить, что такое поведение у всех наборов параметров.

Получил ответ:

К сожалению, подобного рода вопросы не в компетенции технической поддержки.

Просьба обращаться к разработчикам терминала.

В чём может быть причина?

что то странный у Вас терминал - что то нет у меня оптимизация

Сни

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понял в чём дело -

она просто мне не нужна и отключена  

[Удален]  
TraSer: 

а что даёт эта оптимизация - в чём фишка? 

 
TraSer:

Написал в службу поддержи открытия следующее сообщение.

Тестировал робота на истории. Получил странные результаты. На скрине нижняя часть таблицы. Если учесть, что торговля ведётся с 100.000 рублями, отрицательный баланс -6049 при просадке 17% кажется неправдоподобным. Действительно, когда я открываю график тестирования этого набора параметров, получаю положительный баланс при указанной просадке. Счёт реальный 75287 (что видно на фото). В чём может быть причина такого поведения программы?

Ещё могу добавить, что такое поведение у всех наборов параметров.

Получил ответ:

К сожалению, подобного рода вопросы не в компетенции технической поддержки.

Просьба обращаться к разработчикам терминала.

В чём может быть причина?

как гипотеза ( материалов для объективных выводов нет) мартингейл с пересидкой ? резкая убыль не кроется сразу, а остаётся висеть до гулькина заговения :-)

не особо веря оптимизатору: в рассчёт отн.просадки не входят принудительно закрытые (по моменту завершения теста) ордера. Что вообще-то правильно

 

По-моему всё это не то. Сделки закрываются при убытке в 4-6 процентов и прибыли от 15 до 27 в зависимости от настроек, и деталей сделок. Мартингейла не использую. За год всего 7 трейдов. График доходности наихудшего результата (с балансом -6409р.) на рисунке. Кстати, это не может быть из-за сделок с [Invalid Stops]?

Свечи

 
TraSer:

По-моему всё это не то. Сделки закрываются при убытке в 4-6 процентов и прибыли от 15 до 27 в зависимости от настроек, и деталей сделок. Мартингейла не использую. За год всего 7 трейдов. График доходности наихудшего результата (с балансом -6409р.) на рисунке. Кстати, это не может быть из-за сделок с [Invalid Stops]?


Ну да в момент остановки тестированя била позиция в минусах при закрытии которой баланс стал отрицательным. На реальном рынке то же такое может быть при резких движениях и форс мажорных обстоятельствах. На срочном рынке такие ситуации возможно но крайне редки.
 
Здравствуйте, возникла проблема!!! В МT5 много сделок закрылось самостоятельно, не достигнув stop-loss или take profit. В чем может быть проблема и как её решить?
 
Dima Novik:
Здравствуйте, возникла проблема!!! В МT5 много сделок закрылось самостоятельно, не достигнув stop-loss или take profit. В чем может быть проблема и как её решить?

Видимо, был достигнут Stop Out. Чтобы такого не было, следите за уровнем маржи. Он должен быть не менее 100%.

 
Alexsandr San:

а что даёт эта оптимизация - в чём фишка? 

Вам она точно не нужна )
 
Maxim Kuznetsov:

как гипотеза ( материалов для объективных выводов нет) мартингейл с пересидкой ? резкая убыль не кроется сразу, а остаётся висеть до гулькина заговения :-)

не особо веря оптимизатору: в рассчёт отн.просадки не входят принудительно закрытые (по моменту завершения теста) ордера. Что вообще-то правильно

Сам понял что сказал?)
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