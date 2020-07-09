Баг в mt5
Написал в службу поддержи открытия следующее сообщение.
Тестировал робота на истории. Получил странные результаты. На скрине нижняя часть таблицы. Если учесть, что торговля ведётся с 100.000 рублями, отрицательный баланс -6049 при просадке 17% кажется неправдоподобным. Действительно, когда я открываю график тестирования этого набора параметров, получаю положительный баланс при указанной просадке. Счёт реальный 75287 (что видно на фото). В чём может быть причина такого поведения программы?
Ещё могу добавить, что такое поведение у всех наборов параметров.
Получил ответ:
К сожалению, подобного рода вопросы не в компетенции технической поддержки.
Просьба обращаться к разработчикам терминала.
В чём может быть причина?
что то странный у Вас терминал - что то нет у меня оптимизация
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понял в чём дело -
она просто мне не нужна и отключена
а что даёт эта оптимизация - в чём фишка?
Написал в службу поддержи открытия следующее сообщение.
Тестировал робота на истории. Получил странные результаты. На скрине нижняя часть таблицы. Если учесть, что торговля ведётся с 100.000 рублями, отрицательный баланс -6049 при просадке 17% кажется неправдоподобным. Действительно, когда я открываю график тестирования этого набора параметров, получаю положительный баланс при указанной просадке. Счёт реальный 75287 (что видно на фото). В чём может быть причина такого поведения программы?
Ещё могу добавить, что такое поведение у всех наборов параметров.
Получил ответ:
К сожалению, подобного рода вопросы не в компетенции технической поддержки.
Просьба обращаться к разработчикам терминала.
В чём может быть причина?
как гипотеза ( материалов для объективных выводов нет) мартингейл с пересидкой ? резкая убыль не кроется сразу, а остаётся висеть до гулькина заговения :-)
не особо веря оптимизатору: в рассчёт отн.просадки не входят принудительно закрытые (по моменту завершения теста) ордера. Что вообще-то правильно
По-моему всё это не то. Сделки закрываются при убытке в 4-6 процентов и прибыли от 15 до 27 в зависимости от настроек, и деталей сделок. Мартингейла не использую. За год всего 7 трейдов. График доходности наихудшего результата (с балансом -6409р.) на рисунке. Кстати, это не может быть из-за сделок с [Invalid Stops]?
По-моему всё это не то. Сделки закрываются при убытке в 4-6 процентов и прибыли от 15 до 27 в зависимости от настроек, и деталей сделок. Мартингейла не использую. За год всего 7 трейдов. График доходности наихудшего результата (с балансом -6409р.) на рисунке. Кстати, это не может быть из-за сделок с [Invalid Stops]?
Здравствуйте, возникла проблема!!! В МT5 много сделок закрылось самостоятельно, не достигнув stop-loss или take profit. В чем может быть проблема и как её решить?
Видимо, был достигнут Stop Out. Чтобы такого не было, следите за уровнем маржи. Он должен быть не менее 100%.
а что даёт эта оптимизация - в чём фишка?
как гипотеза ( материалов для объективных выводов нет) мартингейл с пересидкой ? резкая убыль не кроется сразу, а остаётся висеть до гулькина заговения :-)
не особо веря оптимизатору: в рассчёт отн.просадки не входят принудительно закрытые (по моменту завершения теста) ордера. Что вообще-то правильно
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Написал в службу поддержи открытия следующее сообщение.
Тестировал робота на истории. Получил странные результаты. На скрине нижняя часть таблицы. Если учесть, что торговля ведётся с 100.000 рублями, отрицательный баланс -6049 при просадке 17% кажется неправдоподобным. Действительно, когда я открываю график тестирования этого набора параметров, получаю положительный баланс при указанной просадке. Счёт реальный 75287 (что видно на фото). В чём может быть причина такого поведения программы?
Ещё могу добавить, что такое поведение у всех наборов параметров.
Получил ответ:
К сожалению, подобного рода вопросы не в компетенции технической поддержки.
Просьба обращаться к разработчикам терминала.
В чём может быть причина?