Цитата

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«Я никогда не спорил с ценами. Можно обидеться на рынок, но пользы в этом никакой». Джесси Ливермор (Jesse Livermore)
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Как то печально автор цитаты закончил.

У него 3 или 5 банкротств были на счету? 
[Удален]  
VIKTAR ANTANOVICH:
«Я никогда не спорил с ценами»
Maxim Kuznetsov:
У него 3 или 5 банкротств были на счету? 

Так всё-таки спорил, проказник.

 
Maxim Kuznetsov:
Как то печально автор цитаты закончил.

У него 3 или 5 банкротств были на счету? 
Банкротство не признак убытков, а инструмент. Можно обанкротиться и остаться в неплохом плюсе.
 
VIKTAR ANTANOVICH:
«Я никогда не спорил с ценами. Можно обидеться на рынок, но пользы в этом никакой». Джесси Ливермор (Jesse Livermore)

книга хорошая. Вот еще, например, 

Курс никогда не бывает слишком высоким, чтобы начать покупать, и никогда не бывает слишком низким, чтобы начать продавать

 

"Покупай дешево - продавай дорого"

не знаю чья цитата, если не найдете автора то будет моя )

 
Sergey Chalyshev:

"Покупай дешево - продавай дорого"

не знаю чья цитата, если не найдете автора то будет моя )

не гуглится, значит Ваша  )))

гуглится почему то по смыслу, вот смартлаб:

«Встань против толпы! Купи, когда все продают, и продай, когда все покупают! Ты – круче всех! Ты их на тренде вертел! У них – проблемы, а ты – решальщик их проблем!»

 
Igor Makanu:

не гуглится, значит Ваша  )))

гуглится почему то по смыслу, вот смартлаб:

Ура!!!

Новый закон опубликовал ))

Закон Serj_Che: "Покупай дешево - продавай дорого"

 
Мартингец торгам отец 😁

Слить можно любой счёт, но лучше чужой (пособие по сигналам) 

Всегда есть повод для сделки. Ложных сигналов нет, есть неправильно понятные. 

Скальпинг - торговля в темпе пива. Открытие и завершение одновременно. 

Просадка по балансу происходит при открытии счета и на всю сумму. 




 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Renat Akhtyamov, 2019.03.04 20:47

так что преславутый "Черный лебедь" - это нечто иное как равенство объемов покупок и продаж, даже приблизительное

;)

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