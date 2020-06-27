Цитата
«Я никогда не спорил с ценами»
Так всё-таки спорил, проказник.
Как то печально автор цитаты закончил.
«Я никогда не спорил с ценами. Можно обидеться на рынок, но пользы в этом никакой». Джесси Ливермор (Jesse Livermore)
книга хорошая. Вот еще, например,
Курс никогда не бывает слишком высоким, чтобы начать покупать, и никогда не бывает слишком низким, чтобы начать продавать
"Покупай дешево - продавай дорого"
не знаю чья цитата, если не найдете автора то будет моя )
"Покупай дешево - продавай дорого"
не знаю чья цитата, если не найдете автора то будет моя )
не гуглится, значит Ваша )))
гуглится почему то по смыслу, вот смартлаб:
«Встань против толпы! Купи, когда все продают, и продай, когда все покупают! Ты – круче всех! Ты их на тренде вертел! У них – проблемы, а ты – решальщик их проблем!»
не гуглится, значит Ваша )))
гуглится почему то по смыслу, вот смартлаб:
Ура!!!
Новый закон опубликовал ))
Закон Serj_Che: "Покупай дешево - продавай дорого"
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Renat Akhtyamov, 2019.03.04 20:47
так что преславутый "Черный лебедь" - это нечто иное как равенство объемов покупок и продаж, даже приблизительное
;)
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