Советники: 2MA

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2MA:

Работает советник на 2 МА.....Сделал в первые. Качаем, тестируем и переделываем под себя если кто может.

Автор: Сергей Дыбленко

 

Пожалуйста оформите описание в соответствии с правилами.

Правила оформления текста

Дайте правильное развернутое описание вашему коду, чтобы пользователям было легче в нем разобраться. Объясните, какие идеи заложены в коде и как можно интерпретировать показания индикаторов.

Опишите все внешние переменные. Если выкладывается эксперт, то желательно указать подходящие инструмент и таймфрейм. Если выкладывается включаемый файл (#include), то следует указать, для каких он целей служит (функция трейлинга, вычисление размера открываемой позиции и т.п.).

Параграфы

Для эффективного восприятия текста глазами очень важно разбивать его на отдельные небольшие фрагменты - параграфы. Все параграфы следует выравнивать по ширине (кнопка   на панели инструментов редактора). Мы рекомендуем распределять поток текста так, чтобы каждый параграф содержал от 3 до 5 строк при стандартном разрешении экрана 1280х1024. Не делайте параграфы слишком маленькими из одной строки (по крайней мере, не злоупотребляйте таким форматированием) и слишком большими из более 5 строк (так информация будет восприниматься гораздо хуже).

Списки

Для перечисления нескольких пунктов или вариантов выбора используйте списки. Для этого в редакторе есть команды Маркированный список и Нумерованный список. Если внутри списка необходимо выделить еще подпункты, то для этого подходит команда Увеличить отступ.

Таблицы

Таблицы - еще один способ эффективной подачи структурированной информации. В редакторе таблицы создаются с помощью команды Добавить таблицу. Рекомендуем вам применять стандартный стиль по умолчанию для таблиц с выравниванием по ширине.

Изображения

Снабдите описание вашего кода как минимум одним рисунком. Для вставки изображений используется кнопка Картинка на панели инструментов редактора.

При этом придерживайтесь нескольких хороших правил:

  • Публикуемые графики с индикаторами или графическими объектами должны быть выполнены в черно-белой схеме: белый фон - черно-белые свечи или черные бары. Это позволит распечатать рисунок с экрана.

  • Все рисунки должны быть отличного качества, которое наилучшим образом обеспечивается форматом PNG. Допускается также использование формата GIF при надлежащем качестве изображений. Не рекомендуется использовать формат JPG для снимков экранов.

  • Все изображения не должны превышать 750 пикселей в ширину. Если вы вставите изображение большей ширины, при сохранении оно автоматически уменьшится с существенной потерей качества. Рекомендуемый размер - 750х394 пикселей.

  • Давайте файлам с изображениями осмысленные имена на английском языке. Нелатинские символы будут автоматически заменены при сохранении.

  • Выравнивайте все изображения и подписи к ним по центру. Оформляйте подписи к изображениям стилем Маленький. Подписи к изображениям не обязательны, но мы рекомендуем их использовать.

  • Делайте снимки экрана ("скриншоты") сразу же в нужном размере, не пытайтесь уменьшать рисунки большого размера в графических редакторах. В 99% случаев качество рисунка при уменьшении ухудшится.

  • Рисунки не должны содержать ничего лишнего и должны легко пониматься с одного взгляда. Исключите из рисунка всё, что напрямую к нему не относится - читатель должен сразу же увидеть в нем то, ради чего делается рисунок.

Кстати, вы заметили, что есть также возможность вставки видео? Это кнопка с изображением видеокамеры. Вы можете вставлять ссылки на Youtube, либо загружать файлы в формате FLV.


 
понял....хотя здесь все выкладывают коды без каких либо описаний........
 
Сергей Дыбленко:
понял....хотя здесь все выкладывают коды без каких либо описаний........

Как раз здесь в КОдоБазе все стараются оформлять описание. 

 

а как его удалить теперь полностью?

сильно хлопотно быть копирайтером что бы до мелочей подробно все описывать

 

@Сергей Дыбленко

" а как его удалить теперь полностью? "

, доброго. Обожаю "машки"..

Даже и не думай удалять. Надо чуть "доработать напильником" и будет супер.

Есть кое-какие вопросы на доработку и советы в плане использования. (Для меня, как лютого юзверя, некоторые моменты не понятны).

На данный момент, по тестам, с различными вариантами настройки, пока "прорисовался" такой. Думаю его и надо "долбить".

На картинке тест идет с начала 2020 года.

На данный момент предлагаю не удалять, а сделать его платным, (мне скидку ;-).

Доработать как и сказал напильником.

Будет интересно, пиши в личку.., я конечно жеж уважаю нтелектуальную собственность, но до определенного момента.


Тест-проба

Сергей Дыбленко
Сергей Дыбленко
  • www.mql5.com
Добавил тему Как переделать RSI под себя? Всем привет! Нужна помощь знатоков! Как переделать индикатор RSI  что бы он показывал только трендовое направление?  RSI показывает много разных колебаний, а если сделать так что бы он показывал только...
 
Советник на 2-х МА с 6000+ строк кода... Жееесть...
 
set ап закинь, если не трудно
Dmitrii Allex:

@Сергей Дыбленко

" а как его удалить теперь полностью? "

, доброго. Обожаю "машки"..

Даже и не думай удалять. Надо чуть "доработать напильником" и будет супер.

Есть кое-какие вопросы на доработку и советы в плане использования. (Для меня, как лютого юзверя, некоторые моменты не понятны).

На данный момент, по тестам, с различными вариантами настройки, пока "прорисовался" такой. Думаю его и надо "долбить".

На картинке тест идет с начала 2020 года.

На данный момент предлагаю не удалять, а сделать его платным, (мне скидку ;-).

Доработать как и сказал напильником.

Будет интересно, пиши в личку.., я конечно жеж уважаю нтелектуальную собственность, но до определенного момента.



 

Привет форумчане! Если кто то сможет переделать советник под себя - я не возражаю.

Более того, вы можете его выкладывать от своего имени так как он переделан вашими руками а стало быть он уже будет ВАШЕЙ разработки и авторские права будут ВАШИМИ!

 
Oleg:
set ап закинь, если не трудно
что и куда закинуть?
 

, ;-))), нээтЪ, я жлоб..

Щютка, там еще надо поработать и продумать некоторые моменты. То что я сделал на тесте не учитывает вариант "присмотра" за ним. А это отдельный разговор.

Oleg:
set ап закинь, если не трудно
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