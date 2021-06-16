Советники: 2MA
Пожалуйста оформите описание в соответствии с правилами.
Правила оформления текста
Дайте правильное развернутое описание вашему коду, чтобы пользователям было легче в нем разобраться. Объясните, какие идеи заложены в коде и как можно интерпретировать показания индикаторов.
Опишите все внешние переменные. Если выкладывается эксперт, то желательно указать подходящие инструмент и таймфрейм. Если выкладывается включаемый файл (#include), то следует указать, для каких он целей служит (функция трейлинга, вычисление размера открываемой позиции и т.п.).
Параграфы
Для эффективного восприятия текста глазами очень важно разбивать его на отдельные небольшие фрагменты - параграфы. Все параграфы следует выравнивать по ширине (кнопка на панели инструментов редактора). Мы рекомендуем распределять поток текста так, чтобы каждый параграф содержал от 3 до 5 строк при стандартном разрешении экрана 1280х1024. Не делайте параграфы слишком маленькими из одной строки (по крайней мере, не злоупотребляйте таким форматированием) и слишком большими из более 5 строк (так информация будет восприниматься гораздо хуже).
Списки
Для перечисления нескольких пунктов или вариантов выбора используйте списки. Для этого в редакторе есть команды Маркированный список и Нумерованный список. Если внутри списка необходимо выделить еще подпункты, то для этого подходит команда Увеличить отступ.
Таблицы
Таблицы - еще один способ эффективной подачи структурированной информации. В редакторе таблицы создаются с помощью команды Добавить таблицу. Рекомендуем вам применять стандартный стиль по умолчанию для таблиц с выравниванием по ширине.
Изображения
Снабдите описание вашего кода как минимум одним рисунком. Для вставки изображений используется кнопка Картинка на панели инструментов редактора.
При этом придерживайтесь нескольких хороших правил:
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Публикуемые графики с индикаторами или графическими объектами должны быть выполнены в черно-белой схеме: белый фон - черно-белые свечи или черные бары. Это позволит распечатать рисунок с экрана.
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Все рисунки должны быть отличного качества, которое наилучшим образом обеспечивается форматом PNG. Допускается также использование формата GIF при надлежащем качестве изображений. Не рекомендуется использовать формат JPG для снимков экранов.
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Все изображения не должны превышать 750 пикселей в ширину. Если вы вставите изображение большей ширины, при сохранении оно автоматически уменьшится с существенной потерей качества. Рекомендуемый размер - 750х394 пикселей.
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Давайте файлам с изображениями осмысленные имена на английском языке. Нелатинские символы будут автоматически заменены при сохранении.
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Выравнивайте все изображения и подписи к ним по центру. Оформляйте подписи к изображениям стилем Маленький. Подписи к изображениям не обязательны, но мы рекомендуем их использовать.
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Делайте снимки экрана ("скриншоты") сразу же в нужном размере, не пытайтесь уменьшать рисунки большого размера в графических редакторах. В 99% случаев качество рисунка при уменьшении ухудшится.
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Рисунки не должны содержать ничего лишнего и должны легко пониматься с одного взгляда. Исключите из рисунка всё, что напрямую к нему не относится - читатель должен сразу же увидеть в нем то, ради чего делается рисунок.
Кстати, вы заметили, что есть также возможность вставки видео? Это кнопка с изображением видеокамеры. Вы можете вставлять ссылки на Youtube, либо загружать файлы в формате FLV.
понял....хотя здесь все выкладывают коды без каких либо описаний........
Как раз здесь в КОдоБазе все стараются оформлять описание.
а как его удалить теперь полностью?
сильно хлопотно быть копирайтером что бы до мелочей подробно все описывать
" а как его удалить теперь полностью? "
, доброго. Обожаю "машки"..
Даже и не думай удалять. Надо чуть "доработать напильником" и будет супер.
Есть кое-какие вопросы на доработку и советы в плане использования. (Для меня, как лютого юзверя, некоторые моменты не понятны).
На данный момент, по тестам, с различными вариантами настройки, пока "прорисовался" такой. Думаю его и надо "долбить".
На картинке тест идет с начала 2020 года.
На данный момент предлагаю не удалять, а сделать его платным, (мне скидку ;-).
Доработать как и сказал напильником.
Будет интересно, пиши в личку.., я конечно жеж уважаю нтелектуальную собственность, но до определенного момента.
- www.mql5.com
" а как его удалить теперь полностью? "
, доброго. Обожаю "машки"..
Даже и не думай удалять. Надо чуть "доработать напильником" и будет супер.
Есть кое-какие вопросы на доработку и советы в плане использования. (Для меня, как лютого юзверя, некоторые моменты не понятны).
На данный момент, по тестам, с различными вариантами настройки, пока "прорисовался" такой. Думаю его и надо "долбить".
На картинке тест идет с начала 2020 года.
На данный момент предлагаю не удалять, а сделать его платным, (мне скидку ;-).
Доработать как и сказал напильником.
Будет интересно, пиши в личку.., я конечно жеж уважаю нтелектуальную собственность, но до определенного момента.
Привет форумчане! Если кто то сможет переделать советник под себя - я не возражаю.
Более того, вы можете его выкладывать от своего имени так как он переделан вашими руками а стало быть он уже будет ВАШЕЙ разработки и авторские права будут ВАШИМИ!
set ап закинь, если не трудно
, ;-))), нээтЪ, я жлоб..
Щютка, там еще надо поработать и продумать некоторые моменты. То что я сделал на тесте не учитывает вариант "присмотра" за ним. А это отдельный разговор.
set ап закинь, если не трудно
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2MA:
Работает советник на 2 МА.....Сделал в первые. Качаем, тестируем и переделываем под себя если кто может.
Автор: Сергей Дыбленко