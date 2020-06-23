удалить строки в тестере стратегий

Новый комментарий
 
всем привет
Я хочу сделать запрос, чтобы английский форум не смог мне ответить
Я уже извиняюсь за мой "перевод"

Мне нужно удалить, когда я делаю тестирование на MT5, линии LowBid и highAsk, которые можно увидеть здесь



как мне это сделать

Я искал по конфигурации, но не могу их деактивировать

Спасибо, кто может мне помочь
 

Try to set color as None


 
Rashid Umarov:

Try to set color as None


Идеальный друг, спасибо


Всегда пытайтесь удалить линии bid и ask, но никогда не пытайтесь удалить цвет.


Исправлено, спасибо большое

[Удален]  
Rashid Umarov:

Try to set color as None


Это русскоязычная часть форума! Даже топикстартер отнёсся к этому уважительно.

Новый комментарий