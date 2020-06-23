удалить строки в тестере стратегий
Try to set color as None
Rashid Umarov:
Try to set color as None
Try to set color as None
Идеальный друг, спасибо
Всегда пытайтесь удалить линии bid и ask, но никогда не пытайтесь удалить цвет.
Исправлено, спасибо большое
Rashid Umarov:
Try to set color as None
Try to set color as None
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Мне нужно удалить, когда я делаю тестирование на MT5, линии LowBid и highAsk, которые можно увидеть здесь