Торговля и жизнь. Психологические аспекты - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Частый просмотр ТВ, где яро накидывают лапшу на уши, дискриминируя другую страну.
Стоит раз попробовать в английской части написать не на английском. В момент с вами распрощаются. К слову о дискриминации. Про уважение никто не помнит почему-то.
Частый просмотр ТВ, где яро накидывают лапшу на уши, дискриминируя другую страну.
ТВ последний раз смотрел уже не помню когда.
И при чём тут дискриминация? Моё обращение было к одному конкретному человеку, который проявляет явное неуважение к другим участникам русскоязычной части форума. Ни о какой другой стране вообще речи не было.
Вы же не следуете её примеру. Почему? Наверное, потому что у Вас это самое уважение есть.
Стоит раз попробовать в английской части написать не на английском. В момент с вами распрощаются. К слову о дискриминации. Про уважение никто не помнит почему-то.
Мой посыл о том, что уже 6-й год отвешивают лапшу, что проблемы и нищета в нашей стране из-за того, что в ней не говорят на родном языке. При этом все прекрасно разговаривают на русском, но хочется повыпендриваться. Понимаете?
Всё, тема закрыта!
Мой посыл о том, что уже 6-й год отвешивают лапшу, что проблемы и нищета в нашей стране из-за того, что в ней не говорят на родном языке. При этом все прекрасно разговаривают на русском, но хочется повыпендриваться. Понимаете?
Всё, тема закрыта!
Татьяна. Данный раздел форума русскоязычный. Пожалуйста, пишите на русском языке.
.
Ошибка хайндсайта - наше всё!
Действительно, когда смотришь на график, создаётся реалистичное впечатление, что график предсказуем: Вот здесь нужно было вверх, чуть подождать и вниз. Всё очевидно.
Ошибка хайндсайта - наше всё!
Действительно, когда смотришь на график, создаётся реалистичное впечатление, что график предсказуем: Вот здесь нужно было вверх, чуть подождать и вниз. Всё очевидно.