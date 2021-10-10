Торговля и жизнь. Психологические аспекты - страница 2

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Vitaly Muzichenko:

Частый просмотр ТВ, где яро накидывают лапшу на уши, дискриминируя другую страну.

Стоит раз попробовать в английской части написать не на английском. В момент с вами распрощаются. К слову о дискриминации. Про уважение никто не помнит почему-то.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Частый просмотр ТВ, где яро накидывают лапшу на уши, дискриминируя другую страну.

ТВ последний раз смотрел уже не помню когда.

И при чём тут дискриминация? Моё обращение было к одному конкретному человеку, который проявляет явное неуважение к другим участникам русскоязычной части форума. Ни о какой другой стране вообще речи не было.

Вы же не следуете её примеру. Почему? Наверное, потому что у Вас это самое уважение есть.

 
Artyom Trishkin:

Стоит раз попробовать в английской части написать не на английском. В момент с вами распрощаются. К слову о дискриминации. Про уважение никто не помнит почему-то.

Мой посыл о том, что уже 6-й год отвешивают лапшу, что проблемы и нищета в нашей стране из-за того, что в ней не говорят на родном языке. При этом все прекрасно разговаривают на русском, но хочется повыпендриваться. Понимаете?

Всё, тема закрыта!

 
Vitaly Muzichenko:

Мой посыл о том, что уже 6-й год отвешивают лапшу, что проблемы и нищета в нашей стране из-за того, что в ней не говорят на родном языке. При этом все прекрасно разговаривают на русском, но хочется повыпендриваться. Понимаете?

Всё, тема закрыта!

Ясно. Добро.
 
Artyom Trishkin:
Татьяна. Данный раздел форума русскоязычный. Пожалуйста, пишите на русском языке. 
Хорошо
[Удален]  

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[Удален]  

Ошибка хайндсайта - наше всё!


Действительно, когда смотришь на график, создаётся реалистичное впечатление, что график предсказуем: Вот здесь нужно было вверх, чуть подождать и вниз. Всё очевидно.

 
Aleksei Stepanenko #:

Ошибка хайндсайта - наше всё!


Действительно, когда смотришь на график, создаётся реалистичное впечатление, что график предсказуем: Вот здесь нужно было вверх, чуть подождать и вниз. Всё очевидно.

Вообще то, он как раз предсказуем. Но для этого нужен опыт и техника. 
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