Торговля и жизнь. Психологические аспекты
Теория сожаления. Михаил Соколов. Есть над чем подумать.
Накипело?
просто полезная информация, в принципе всех касается
Навеяло ))
ну напевно і так можна сказати
Психологическая игра на доверие. Даже не игра, а изучение устройства мира вокруг нас.
Игра описывает ситуацию, когда два незнакомца находятся в ситуации, требующей доверия, где выигрыш каждого зависит от другого. Также описываются различные стратегии поведения в ней. Тут для примера взята ситуация, где двое кладут монетки в машину, которая выдает три монеты противоположному игроку или ничего, если монету не положили.
Если логически подумать, в такой ситуации лучше обманывать. Если тебя обманут, то ты хоть не в минусе, а если оппонент положит монету — ты в плюсе. С такой стратегией, ты никогда не проиграешь.
Хм… а если повторить это десять раз? Да то же самое! Ты крут, ты всех обманул и никто не может тебя победить!..
… кроме тех двух ребят за соседней машиной, которые кладут друг другу монетки и уходят с полными карманами. А твой оппонент, видя что ты обманываешь, перестаёт тебе доверять. Да, ты обманул его на первых порах, но больше он тебе не доверяет.
Так вот, если разные стратегии соревнуются каждый с каждым, самой выигрышной является стратегией “имитатор”, которая предлагает некий кредит доверия в виде монетки на первом ходу, а после, копирует ход соперника. Работает это так: пока обманщик обманывает, доверяющие стратегии зарабатывают больше очков.
И данной игре, чтобы это продемонстрировать, проводят турнир среди ботов с разными стратегиями, затем выкидывают 5 худших, заменяя их пропорционально тем кто остался. И в этих условиях, как раз и побеждает описанная стратегия.
Еще одно предположение, которое ставит игра и дает на него ответ — это возможность ошибки. Что если игрок, который хотел довериться, случайно ошибся? Ведь имитатор его теперь будет “наказывать”, а тот будет отвечать тем же. В результате ошибки, оба заработают меньше. Это решается стратегиями с большим кредитом доверия, которые начнут имитировать ходы соперника, только если их обманут 2 раза подряд.
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Теория сожаления. Михаил Соколов. Есть над чем подумать.