Сайт mql5.com не отображается правильно в Опере.

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 С сегодня сайт mql5.com в броузере Opera отображается в текстовом виде. В остальных броузерах (Яндекс, Edge и Brave) все нормально. 

Это у меня проблема или кто то подтвердит еще?

 
это у вас проблема, я вот тоже в опере работаю, все нормально, удалите браузер, потом его все папки и поставьте заново.
 
Vladimir Mametov:
это у вас проблема, я вот тоже в опере работаю, все нормально, удалите браузер, потом его все папки и поставьте заново.

Понял. Спасибо.

 
Не надо полностью удалять. Я проблему "решил" другим способом. В профиле оперы кэшируются *.js файлы в подкаталоге "Code Cache". Если время от времени удалять этот каталог, то и проблемы исчезают. Такая проблема не только с mql5.com периодически возникает, а и с некоторыми другими сайтами. Проблема свойственна всем браузерам на движке Хромиум, проявляется очень редко. 
 
Давно мирился с этой проблемой в Опера. Сегодня решил разобраться. В Инете не нашёл решения, включая этот сайт. Тогда решил отыскать его сам. Поковырялся и нашёл. Проблема заключается в настройках Оперы: включено блокирование трекеров (в настройках раздел Обеспечение конфиденциальности). Можно убрать это блокирование только для данного сайта, нажав значок щита в конце адресной строки или добавив сайт в исключения в настройках Опера в указанном разделе.
 

У меня FireFox.

По адресу https://www.mql5.com/ru/forum/general и тому подобное вход нормальный. В других браузерах нормально.

ный
ный
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Vladimir Perervenko:

 С сегодня сайт mql5.com в броузере Opera отображается в текстовом виде. В остальных броузерах (Яндекс, Edge и Brave) все нормально. 

Это у меня проблема или кто то подтвердит еще?

у меня на Андроиде UC Browser перестал этот сайт открывать - пишет пару десятков "крякозябьров" в текстовом виде вместо сайта

отключил для этого сайта встроенный блокировщик рекламы, сайт работает....коммерсанты епть  )))

 
Igor Makanu #:

у меня на Андроиде UC Browser перестал этот сайт открывать - пишет пару десятков "крякозябьров" в текстовом виде вместо сайта

отключил для этого сайта встроенный блокировщик рекламы, сайт работает....коммерсанты епть  )))

В начале года писал уже об этом)

 
Aleksey Nikolayev #:

В начале года писал уже об этом)

Как избавиться от числа 500 кто знает? Вопрос полностью чуть выше.

 
zvezdocheet #:

У меня FireFox.

По адресу https://www.mql5.com/ru/forum/general и тому подобное вход нормальный. В других браузерах нормально.

Попробуйте обойти кеш подобным запросом

https://www.mql5.com/ru/forum?anything=1

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Форум трейдеров - MQL5.community
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