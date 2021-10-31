Сайт mql5.com не отображается правильно в Опере.
это у вас проблема, я вот тоже в опере работаю, все нормально, удалите браузер, потом его все папки и поставьте заново.
Понял. Спасибо.
У меня FireFox.
По адресу https://www.mql5.com/ru/forum/general и тому подобное вход нормальный. В других браузерах нормально.
С сегодня сайт mql5.com в броузере Opera отображается в текстовом виде. В остальных броузерах (Яндекс, Edge и Brave) все нормально.
Это у меня проблема или кто то подтвердит еще?
у меня на Андроиде UC Browser перестал этот сайт открывать - пишет пару десятков "крякозябьров" в текстовом виде вместо сайта
отключил для этого сайта встроенный блокировщик рекламы, сайт работает....коммерсанты епть )))
У меня FireFox.
По адресу https://www.mql5.com/ru/forum/general и тому подобное вход нормальный. В других браузерах нормально.
Попробуйте обойти кеш подобным запросом
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С сегодня сайт mql5.com в броузере Opera отображается в текстовом виде. В остальных броузерах (Яндекс, Edge и Brave) все нормально.
Это у меня проблема или кто то подтвердит еще?