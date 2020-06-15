Создание линии в подокне индикатора - страница 3

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решил проверить ещё раз, под конец дня. 

Не знаю что произошло, я индикатор и утилиту не трогал (не чего не исправлял) И в одной версии и в другой(бета) Горизонтальные линии  стали устанавливаться в своё подокно 

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