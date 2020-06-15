Создание линии в подокне индикатора - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
решил проверить ещё раз, под конец дня.
Не знаю что произошло, я индикатор и утилиту не трогал (не чего не исправлял) И в одной версии и в другой(бета) Горизонтальные линии стали устанавливаться в своё подокно
2485
2489