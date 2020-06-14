Надстрочные символы в OBJ_TEXT ?

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День добрый! ))

Возможно ли как-то отобразить надстрочные или подстрочные знаки при выводе текста с помощью ObjectCreate?

Нечто вроде


 

Можно попробовать использовать раскладку клавиатуры Ильи Бирмана. Но, там только ¹²³ и других нет. Можно поискать другие раскладки.


 
Alexey Viktorov:

Можно попробовать использовать раскладку клавиатуры Ильи Бирмана. Но, там только ¹²³ и других нет. Можно поискать другие раскладки.


Это будет работать только у того, у кого установлена эта раскладка же. Нет разве?

 

В юникодовом стандарте есть надстрочные, подстрочные знаки.

Если придумать как код Юникода U+2080, загнать вместо  "\x0431"
думаю пол дела сделано.

   string label_name = "my_OBJ_LABEL_object";
   if(ObjectFind(0, label_name) < 0)
   {
      Print("Object ", label_name, " not found. Error code = ", GetLastError());
      //создадим объект Label
      ObjectCreate(0, label_name, OBJ_LABEL, 0, 0, 0);
      //установим координату X
      ObjectSetInteger(0, label_name, OBJPROP_XDISTANCE, 500);
      //установим координату Y
      ObjectSetInteger(0, label_name, OBJPROP_YDISTANCE, 300);
      //зададим цвет текста
      ObjectSetInteger(0, label_name, OBJPROP_COLOR, clrWhite);
      //установим текст для объекта Label
      ObjectSetString(0, label_name, OBJPROP_TEXT, "\x0431");
      //установим шрифт надписи
      ObjectSetString(0, label_name, OBJPROP_FONT, "Wingdings");
      //установим размер шрифта
      ObjectSetInteger(0, label_name, OBJPROP_FONTSIZE, 10);
      //повернем на 45 градусов по часовой стрелке
      ObjectSetDouble(0, label_name, OBJPROP_ANGLE, -45);
      //запретим выделение объекта мышкой
      ObjectSetInteger(0, label_name, OBJPROP_SELECTABLE, false);
      //отрисуем на графике
      ChartRedraw(0);
   }
Хотя на вашем скрине, вы же сделали надстрочное отображение.
Наверно по этому же принципу. Почему его не использовать?
 
Artyom Trishkin:

Это будет работать только у того, у кого установлена эта раскладка же. Нет разве?

Думаю что нет, должно работать после компиляции у любого. Ведь то что я написал ты тоже видишь как надстрочные символы. Или вот дроби ½ ⅓ ¼
 

Спасибо за идеи! 

Буду пробовать

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