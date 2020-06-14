Надстрочные символы в OBJ_TEXT ?
Alexey Viktorov:
Можно попробовать использовать раскладку клавиатуры Ильи Бирмана. Но, там только ¹²³ и других нет. Можно поискать другие раскладки.
Это будет работать только у того, у кого установлена эта раскладка же. Нет разве?
В юникодовом стандарте есть надстрочные, подстрочные знаки.
Если придумать как код Юникода U+2080, загнать вместо "\x0431"
думаю пол дела сделано.
string label_name = "my_OBJ_LABEL_object"; if(ObjectFind(0, label_name) < 0) { Print("Object ", label_name, " not found. Error code = ", GetLastError()); //создадим объект Label ObjectCreate(0, label_name, OBJ_LABEL, 0, 0, 0); //установим координату X ObjectSetInteger(0, label_name, OBJPROP_XDISTANCE, 500); //установим координату Y ObjectSetInteger(0, label_name, OBJPROP_YDISTANCE, 300); //зададим цвет текста ObjectSetInteger(0, label_name, OBJPROP_COLOR, clrWhite); //установим текст для объекта Label ObjectSetString(0, label_name, OBJPROP_TEXT, "\x0431"); //установим шрифт надписи ObjectSetString(0, label_name, OBJPROP_FONT, "Wingdings"); //установим размер шрифта ObjectSetInteger(0, label_name, OBJPROP_FONTSIZE, 10); //повернем на 45 градусов по часовой стрелке ObjectSetDouble(0, label_name, OBJPROP_ANGLE, -45); //запретим выделение объекта мышкой ObjectSetInteger(0, label_name, OBJPROP_SELECTABLE, false); //отрисуем на графике ChartRedraw(0); }Хотя на вашем скрине, вы же сделали надстрочное отображение.
Наверно по этому же принципу. Почему его не использовать?
Artyom Trishkin:Думаю что нет, должно работать после компиляции у любого. Ведь то что я написал ты тоже видишь как надстрочные символы. Или вот дроби ½ ⅓ ¼
Это будет работать только у того, у кого установлена эта раскладка же. Нет разве?
Это будет работать только у того, у кого установлена эта раскладка же. Нет разве?
Спасибо за идеи!
Буду пробовать
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
День добрый! ))
Возможно ли как-то отобразить надстрочные или подстрочные знаки при выводе текста с помощью ObjectCreate?
Нечто вроде