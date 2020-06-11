обман

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На двух одинаковых платформах разные показатели и притом шло все с 11 до 12 ч. так и не пересекла мою ставку и вдруг после двенадцати свеча ниже моей ставки а свеча с12 до 01 ч. уже далеко в верху.
 
надо идти на завод...
 
transcendreamer:
надо идти на завод...

надо - идите.

не надо - не едите завод.

а то едите едите, а сам не идёт...

сразу видно, завод - лохотрон какой-то... 

 
да вот никак не могу выбрать то ли на завод пойти или может лучше в шахты
 
лучше шахматы. а нет мозгов - так и на завод не заведут. 
 

можно пойти на завод и играть в шахматы

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А ещё лучше - открыть свой ДЦ :)
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После наших ответов, многие ветки можно смело переносить в "Интересное и юмор"
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