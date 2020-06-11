обман
На двух одинаковых платформах разные показатели и притом шло все с 11 до 12 ч. так и не пересекла мою ставку и вдруг после двенадцати свеча ниже моей ставки а свеча с12 до 01 ч. уже далеко в верху.
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надо идти на завод...
transcendreamer:
надо идти на завод...
надо идти на завод...
надо - идите.
не надо - не едите завод.
а то едите едите, а сам не идёт...
сразу видно, завод - лохотрон какой-то...
да вот никак не могу выбрать то ли на завод пойти или может лучше в шахты
лучше шахматы. а нет мозгов - так и на завод не заведут.
А ещё лучше - открыть свой ДЦ :)
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