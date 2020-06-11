Отображение сделок тестера и сдело к проведенных на счете на одном чарте+
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
fxsaber, 2020.06.03 12:03
Такое поведение незаметно для тех, кто использует кастомные символы. Но для реальных символов выглядит совсем неудобным.
Поэтому точно будет работать, если будете тестить либо на кастомных символах, либо на пустом счете.
Тестирую своего советника на истории 2 -х недельной давности. открывается чарт со сдле=ками советника и за чем то погружаются сделки с истории реальной торговли. Как это убрать ?
Удалял все объекты с чарта и пересохранял шаблоны default и tester. Не помогло.
А кашу эту надо бы убрать !
Правый клик на графике и пункт меню:
Правый клик на графике и пункт меню:
Тестирую своего советника на истории 2 -х недельной давности. открывается чарт со сдле=ками советника и за чем то погружаются сделки с истории реальной торговли. Как это убрать ?
Удалял все объекты с чарта и пересохранял шаблоны default и tester. Не помогло.
А кашу эту надо бы убрать !
Тестировать на другом счете.
ага ! Предложи еще:
- не тестировать;
- тестировать на другом символе;
- использовать для тестирования старые билды.
- перейти на Мт4.
Желающие могут дополнить список
ага ! Предложи еще:
- не тестировать;
- тестировать на другом символе;
- использовать для тестирования старые билды.
- перейти на Мт4.
Желающие могут дополнить список
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Тестирую своего советника на истории 2 -х недельной давности. открывается чарт со сдле=ками советника и за чем то погружаются сделки с истории реальной торговли. Как это убрать ?
Удалял все объекты с чарта и пересохранял шаблоны default и tester. Не помогло.
А кашу эту надо бы убрать !