Отображение сделок тестера и сдело к проведенных на счете на одном чарте+

Новый комментарий
 

Тестирую своего советника на истории 2 -х недельной давности. открывается чарт со сдле=ками советника и за чем то погружаются сделки с истории реальной торговли. Как это убрать ? 

Удалял все объекты с чарта и пересохранял шаблоны default и tester. Не помогло. 

А кашу эту надо бы убрать ! 

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2020.06.03 12:03

Такое поведение незаметно для тех, кто использует кастомные символы. Но для реальных символов выглядит совсем неудобным.


Поэтому точно будет работать, если будете тестить либо на кастомных символах, либо на пустом счете.

 
Dmitiry Ananiev:

Тестирую своего советника на истории 2 -х недельной давности. открывается чарт со сдле=ками советника и за чем то погружаются сделки с истории реальной торговли. Как это убрать ? 

Удалял все объекты с чарта и пересохранял шаблоны default и tester. Не помогло. 

А кашу эту надо бы убрать ! 

Правый клик на графике и пункт меню:


 
Vladimir Karputov:

Правый клик на графике и пункт меню:


Тогда либо все видно либо ничего. 
 
Dmitiry Ananiev:

Тестирую своего советника на истории 2 -х недельной давности. открывается чарт со сдле=ками советника и за чем то погружаются сделки с истории реальной торговли. Как это убрать ? 

Удалял все объекты с чарта и пересохранял шаблоны default и tester. Не помогло. 

А кашу эту надо бы убрать ! 

Тестировать на другом счете.
 
Grozir:
Тестировать на другом счете.

ага ! Предложи еще: 
- не тестировать;
- тестировать на другом символе; 

- использовать для тестирования старые билды. 

- перейти на Мт4.

Желающие могут дополнить список

 
Dmitiry Ananiev:

ага ! Предложи еще: 
- не тестировать;
- тестировать на другом символе; 

- использовать для тестирования старые билды. 

- перейти на Мт4.

Желающие могут дополнить список

Если поискать проблемы, то обязательно их найдешь.

Хочется раздуть из мухи слона, флаг в руки и барабан на шею...

Новый комментарий