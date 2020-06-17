Почему уменьшается число скаченных программ? - страница 2
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Программы видимо обратно закачивают :)
))
Может быть, восстанавливали базу данных из резервной копии. Сбои иногда случаются.
Да, возможно. Понаблюдаю, как часто такое случается.
Мелочь конечно, но любопытно. ))
Опять.
Программы видимо обратно закачивают :)
Идет борьба с накрутками и удаляются аккаунты, что снижает их вклад в общую статистику.
Спасибо.
Надеюсь, вы добьетесь успеха.