Почему уменьшается число скаченных программ? - страница 2

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Andrey Barinov:

Программы видимо обратно закачивают :)

))

Dmitry Fedoseev:
Может быть, восстанавливали базу данных из резервной копии. Сбои  иногда случаются. 

Да, возможно. Понаблюдаю, как часто такое случается.

 

Мелочь конечно, но любопытно. ))

 

Опять.


 
Andrey Barinov:

Программы видимо обратно закачивают :)

Прям снял с языка :-)
 
Идет борьба с накрутками и удаляются аккаунты, что снижает их вклад в общую статистику.
 
MetaQuotes:
Идет борьба с накрутками и удаляются аккаунты, что снижает их вклад в общую статистику.

Спасибо.

Надеюсь, вы добьетесь успеха.

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