Критерии оценки торговых систем
мне важно что-бы позиции не переносились на следующий день, это исключает и пересиживание
на основе чего ты считаешь,что переносить позиции нельзя? кроме пересиживание убытков?
Решил создать свой первый топик с целью "вправить мозги" страждующим создателям великих дел.
Уважаемые господа, смодулируем ситуацию!
Вы исследуете рынок,пишите системы,делаете тесты
По каким критериям вы оцениваете успех/неуспех системы,области исследования?
P.s не линкуйте мне другие топики, хочу устроить свою демагогию
на основе чего ты считаешь,что переносить позиции нельзя? кроме пересиживание убытков?
на основе чего ты считаешь,что переносить позиции нельзя? кроме пересиживание убытков?
https://www.mql5.com/ru/users/apisfx_bot
Вас оказывается Полина зовут ???
Я понимаю что Вы Женщина, но тыкать некрасиво.
- www.mql5.com
мне важно что-бы позиции не переносились на следующий день, это исключает и пересиживание
Ognemiroff:
на основе чего ты считаешь,что переносить позиции нельзя? кроме пересиживание убытков?
https://www.mql5.com/ru/users/apisfx_bot
Вас оказывается Полина зовут ???
Я понимаю что Вы Женщина, но тыкать некрасиво.
Меня зовут Сергей) очень приятно
А Вы что Врач ???
местами еще какой)
Расширение спреда, гэпы, неясность что у японцев утром в голове
это все проходит к 9 утра)
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Решил создать свой первый топик с целью "вправить мозги" страждующим создателям великих дел.
Уважаемые господа, смодулируем ситуацию!
Вы исследуете рынок,пишите системы,делаете тесты
По каким критериям вы оцениваете успех/неуспех системы,области исследования?
P.s не линкуйте мне другие топики, хочу устроить свою демагогию