Критерии оценки торговых систем

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Решил создать свой первый топик с целью "вправить мозги" страждующим создателям великих дел.

Уважаемые господа, смодулируем ситуацию!

Вы исследуете рынок,пишите системы,делаете тесты

По каким критериям вы оцениваете успех/неуспех системы,области исследования?


P.s не линкуйте мне другие топики, хочу устроить свою демагогию

 
мне важно что-бы позиции не переносились на следующий день, это исключает и пересиживание
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awsomdino:
мне важно что-бы позиции не переносились на следующий день, это исключает и пересиживание

на основе чего ты считаешь,что переносить позиции нельзя? кроме пересиживание убытков? 

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Ognemiroff:

Решил создать свой первый топик с целью "вправить мозги" страждующим создателям великих дел.

Уважаемые господа, смодулируем ситуацию!

Вы исследуете рынок,пишите системы,делаете тесты

По каким критериям вы оцениваете успех/неуспех системы,области исследования?


P.s не линкуйте мне другие топики, хочу устроить свою демагогию

А Вы что Врач ???   
 
Ognemiroff:

на основе чего ты считаешь,что переносить позиции нельзя? кроме пересиживание убытков? 

Расширение спреда, гэпы, неясность что у японцев утром в голове
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Ognemiroff:

на основе чего ты считаешь,что переносить позиции нельзя? кроме пересиживание убытков? 

https://www.mql5.com/ru/users/apisfx_bot

полина Вас оказывается Полина зовут ???

Я понимаю что Вы Женщина, но тыкать некрасиво.
Ognemiroff
Ognemiroff
  • www.mql5.com
Добавил тему Критерии оценки торговых систем Решил создать свой первый топик с целью "вправить мозги" страждующим создателям великих дел. Уважаемые господа, смодулируем ситуацию! Вы исследуете рынок,пишите системы,делаете тесты По каким критериям вы оцениваете успех/неуспех системы,области
 
awsomdino:
мне важно что-бы позиции не переносились на следующий день, это исключает и пересиживание
Пересиживание обеспечивает плавающий убыток который может быть не только больше но и меньше. Главное чтобы до конца недели ордера закрылись. Иначе кол убьет депозит.

Пересиживание+сетка+ очень жёсткий мартингейл даёт как ни крути постоянный плюс, но самое главное ставить очень сильное умножение например: 0.01,0.02,0.03,0.06,0.12,0.24,0.48,0.96,1.92
Только так можно рубить бабло постоянно. До первого слива конечно но до этого +200-300% прибыли гарантированно.
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Alexsandr San:
Ognemiroff:

на основе чего ты считаешь,что переносить позиции нельзя? кроме пересиживание убытков? 

https://www.mql5.com/ru/users/apisfx_bot

Вас оказывается Полина зовут ???

Я понимаю что Вы Женщина, но тыкать некрасиво.

Меня зовут Сергей) очень приятно

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Alexsandr San:
А Вы что Врач ???   

местами еще какой)

 
+ еще Не сетка с Мартином.
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awsomdino:
Расширение спреда, гэпы, неясность что у японцев утром в голове

это все проходит к 9 утра)

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