ресурс для EA на Маркете
Пусть советник его сам создаёт
Начать с того, что вставить файл в виде бинарного массива.
Alexey Viktorov:
Начать с того, что вставить файл в виде бинарного массива.
круто!
Evgeniy Zhdan:
Пусть советник его сам создаёт
Пусть советник его сам создаёт
отличная идея! Спасибо!
Nikolai Karetnikov:
отличная идея! Спасибо!
Nikolai Karetnikov:Уже давно описано и предложено было.
круто!
Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XX): Создание и хранение ресурсов программы
- www.mql5.com
Часто при создании программы, нам требуется использовать звуки и изображения. В языке MQL есть несколько возможностей использования таких данных, и все они связаны с необходимостью загружать файлы из файловой песочницы терминала. Если в конечном результате предполагается скомпилированный файл, то достаточно подключить файл как ресурс и...
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Всем привет!
Сценарий
Написал EA, он использует csv файл в своей работе. Эксперта я хотел бы разместить на Маркете.
Вопрос )
Как потенциальным пользователям передать этот файл? Не будет же каждый создать его вручную, хоть его структура и элементарна