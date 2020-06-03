ресурс для EA на Маркете

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Всем привет! 

Сценарий

Написал EA, он использует csv файл в своей работе. Эксперта я хотел бы разместить на Маркете. 

Вопрос )

Как потенциальным пользователям передать этот файл? Не будет же каждый создать его вручную, хоть его структура и элементарна

 
Пусть советник его сам создаёт
 

Начать с того, что вставить файл в виде бинарного массива.


 
Alexey Viktorov:

Начать с того, что вставить файл в виде бинарного массива.


круто! 

 
Evgeniy Zhdan:
Пусть советник его сам создаёт

отличная идея! Спасибо!

 
Nikolai Karetnikov:

отличная идея! Спасибо!

Nikolai Karetnikov:

круто! 

Уже давно описано и предложено было.
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