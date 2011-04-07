Новый MetaTrader 5 для iPhone

Совсем недавно состоялся релиз мобильной версии клиентского терминала MetaTrader 5 для iPhone. Трейдеры получили возможность торговать из любой точки мира. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем совершенствовать мобильный терминал.

В самое ближайшее время в мобильном MetaTrader 5 появятся графики. Благодаря этому трейдеры смогут не только совершать торговые операции, но и наглядно следить за котировками. Данное нововведение не станет последним - это лишь промежуточный шаг на пути к мобильному терминалу с техническим анализом. Сразу после выхода версии с графиками мы приступим к созданию терминала с индикаторами и графическими объектами. Это развяжет трейдерам руки и предоставит им гораздо более широкие возможности, чем раньше.

Возможности мобильного терминала MetaTrader 5 продолжают расширяться. Чтобы быть в курсе последних достижений, следите за новостями.

 

Сегодня новый билд MetaTrader 5 для iPhone доступен в AppStore: https://download.mql5.com/cdn/mobile/mt5/ios

Мы добавили работу с чартами, оффлайн режим (можно смотреть свои открытые позиции, историю сделок и чарты в оффлайне) и исправили ряд ошибок.

 

Давно отключил в терминале новости, но вот сегодня пришло сообщение

Это теперь такие рекламные сообщения будут приходить всегда? 

 
На нашем демо-сервере MetaQuotes-Demo, не избалованном новостями, мы периодически будем посылать свои технологические новости.

Проверьте, может в личной почте (а не в новостях) сообщение пришло.

 
Точно! Вы правы. Пришло  на "Почтовый ящик". Получается, что отказ от новостей не означает отказ от получения сообщений (новостей) в личной почте. Понял.
 

Раз уж разговор зашёл про мобильный МТ5, то возник такой вопрос (тему ранее не отслеживал, поэтому извиняюсь): будет ли в мобильной версии реализована возможность автоматической торговли или возможность отслеживания работы эксперта, запущенного на другом компьютере?

 
Нет, ни экспертов, ни кастомных индикаторов не будет.
 
А смысл на мобильнике запускать советник, ни толкового проца ни толком оперативы.

Отслеживать и управлять вам никто запретить не может, достаточно реализовать управление через SendMail, ftp-сообщения или другие виды интернет общения.

 
Например, на случай, если стационарный интернет накроется медным тазом, электричества не будет и т.п. Подстраховаться, так сказать, на некоторое время.

Ну, нет - так нет. 

