Новый MetaTrader 5 для iPhone
Сегодня новый билд MetaTrader 5 для iPhone доступен в AppStore: https://download.mql5.com/cdn/mobile/mt5/ios
Мы добавили работу с чартами, оффлайн режим (можно смотреть свои открытые позиции, историю сделок и чарты в оффлайне) и исправили ряд ошибок.
Давно отключил в терминале новости, но вот сегодня пришло сообщение
[EN] MetaTrader 5 for iPhone with Charts Already Available
Это теперь такие рекламные сообщения будут приходить всегда?
На нашем демо-сервере MetaQuotes-Demo, не избалованном новостями, мы периодически будем посылать свои технологические новости.
Проверьте, может в личной почте (а не в новостях) сообщение пришло.
Раз уж разговор зашёл про мобильный МТ5, то возник такой вопрос (тему ранее не отслеживал, поэтому извиняюсь): будет ли в мобильной версии реализована возможность автоматической торговли или возможность отслеживания работы эксперта, запущенного на другом компьютере?
Раз уж разговор зашёл про мобильный МТ5, то возник такой вопрос (тему ранее не отслеживал, поэтому извиняюсь): будет ли в мобильной версии реализована возможность автоматической торговли ... ?
А смысл на мобильнике запускать советник, ни толкового проца ни толком оперативы.
Отслеживать и управлять вам никто запретить не может, достаточно реализовать управление через SendMail, ftp-сообщения или другие виды интернет общения.
А смысл на мобильнике запускать советник, ни толкового проца ни толком оперативы.
Например, на случай, если стационарный интернет накроется медным тазом, электричества не будет и т.п. Подстраховаться, так сказать, на некоторое время.
Ну, нет - так нет.
Совсем недавно состоялся релиз мобильной версии клиентского терминала MetaTrader 5 для iPhone. Трейдеры получили возможность торговать из любой точки мира. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем совершенствовать мобильный терминал.
В самое ближайшее время в мобильном MetaTrader 5 появятся графики. Благодаря этому трейдеры смогут не только совершать торговые операции, но и наглядно следить за котировками. Данное нововведение не станет последним - это лишь промежуточный шаг на пути к мобильному терминалу с техническим анализом. Сразу после выхода версии с графиками мы приступим к созданию терминала с индикаторами и графическими объектами. Это развяжет трейдерам руки и предоставит им гораздо более широкие возможности, чем раньше.
Возможности мобильного терминала MetaTrader 5 продолжают расширяться. Чтобы быть в курсе последних достижений, следите за новостями.